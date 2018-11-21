Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, что автовладельцы и перевозчики сэкономили милларды рублей в результате пользования Крымским мостом вместо паромной переправы, сообщает "РИА Новости".

"Более трех миллионов машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, а это значит, более шести миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы", — отметил Дитрих.

Он также отметил, что ранее за один рейс на пароме от порта Крым до порта Кавказ или в обратном направлении нужно было заплатить в среднем 2-9 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов машины, тогда как сейчас движение по Крымскому мосту абсолютно бесплатное.

Кроме того, с завершением строительства переправы ощущается не только экономия денежных средств, но и времени. Министр отметил, что движение по мосту не прекращается даже в шторм: "умная" система из десяти автоматических комплексов оперативно реагирует на метеоусловия и сообщает водителям порядок действий. На мосту также круглосуточно работает служба эксплуатации, которая располагает всеми необходимыми материалами и техникой.