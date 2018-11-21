Садоводов заставят платить неустойку за отказ от оплаты ремонта дорог

Власти смогут поддержать дачные хозяйства, построив на их территории дороги и инженерные коммуникации, а для садоводов, которые отказываются платить за обслуживание имущества общего пользования, предусмотрят неустойку. Такой пакет инициатив, уточняющих закон о садоводстве и огородничестве, 21 ноября вносит в Госдуму председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, пишет "Парламентская газета".

Закон о садоводстве и огородничестве, который вступит в силу с 1 января 2019 года, в его сегодняшней редакции предусматривает, что власти разных уровней могут поддерживать такие объединения за счет своих бюджетов. Но список возможных мер поддержки ограничен — на территориях садоводств и огородничеств они имеют право построить только инфраструктуру, связанную со снабжением тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением и топливом.

Понятно, что дачникам нужна и другая инфраструктура, которая часто требует внимания и поддержки со стороны государства, пояснил Андрей Кутепов. Поэтому он предлагает законодательно разрешить региональным и местным властям финансировать возведение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества.

Второй законопроект сенатора касается взаимоотношений внутри садоводств и огородничеств. Например, предлагается повысить ответственность за просрочку платежей тех, кто не является членом товарищества и ведет свое хозяйство самостоятельно. Дело в том, что так называемый индивидуальный садовод не освобождается от обязанности вносить плату за приобретение и содержание имущества общего пользования, например обслуживание электросетей и ремонт дорог, но сегодня нигде не указаны конкретные сроки ее внесения, а ответственность за неуплату небольшая — по данным сенатора, от 0,05 до 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Чтобы дисциплинировать дачников, законопроект предлагает установить неустойку для лиц, не являющихся членами товарищества, в двойном размере ключевой ставки Банка России, если иное не установлено уставом товарищества.

В поправках также появляется точная дата, когда члены товарищества должны уплачивать членские взносы. Сейчас сроки определяют в самом товариществе и закрепляют их в уставе. Сенатор предлагает остановиться на варианте "если иное не предусмотрено уставом или решением общего собрания, членский взнос подлежит внесению единовременно не позднее одного месяца с даты принятия решения об утверждении его размера".

По мнению Андрея Кутепова, эти меры должны упростить начисление неустоек и улучшить платёжную дисциплину. Кроме того, в перечень того, на что могут быть потрачены взносы членов товарищества, кроме платы за свет, обеспечения пожарной безопасности и других закрепленных законом целей, предлагается добавить расходы, связанные с оплатой судебных издержек. "Это также будет способствовать оперативному управлению товариществом", — говорится в пояснении к инициативе.

Еще один нюанс, который предлагает добавить в закон сенатор, — чтобы размер платы за копии документов товарищества устанавливало его правление, а не все его члены, так как общие собрания проводятся слишком редко. "С учетом правила о том, что плата не должна превышать размер издержек, при таком механизме члены товарищества защищены от злоупотреблений, а правление сможет оперативно регулировать этот параметр", — поясняет Кутепов. К компетенции правления предлагается отнести также вопрос о принятии решения об открытии или о закрытии банковских счетов.

Законопроект, по мнению его автора, должен выразить позиции всех заинтересованных сторон, так как он подготовлен на основе предложений властей субъектов РФ, общероссийских и региональных общественных организаций садоводов и судебных органов.