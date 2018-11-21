Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал о предложении подконтрольного ему ведомства во время проведения эксперимента по внедрению нового режима налогообложения для самозанятых в течение года не взимать штрафы с россиян, пишет "Парламентская газета".

"Мы считаем, что на период проведения эксперимента, Владимир Владимирович, попросили бы вашей поддержки, мы хотели бы воздержаться от штрафов, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми, и потом доложить вам обо всех нюансах, которые соответствующим образом будут обнаружены", — сказал глава Мишустин.

Путин поддержал эту идею: "Конечно, почему нет. Так и надо сделать".

15 ноября Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о налоге на профессиональный доход для самозанятых граждан.

На новый режим смогут перейти россияне, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физическими лицами, и 6% — если он обслуживает интересы юридических лиц.

В порядке эксперимента налоговый режим будет работать с начала 2019 года по конец 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.