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Мужчина погиб на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 20 ноября. На ВПП после взлета самолета, направлявшегося в Афины, нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара о стойку шасси. По данным следователей, вдоль полосы были найдены фрагменты тела, пух от куртки и шнурок от кроссовка.

"Интерфакс" добавил, что экипаж лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о том, что, предположительно, столкнулся с животным на ВПП в ходе разгона. "Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", — добавил источник.

Прибывшие после этого на поле сотрудники авиационной безопасности обнаружили человеческие останки.

По данным источника агентства в экстренных службах, погибший оказался гражданином Армении. Его депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По пути из Испании в российскую столицу мужчина устроил дебош на борту самолета. В России к самолету вызвали правоохранителей. "После того, как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал", — добавил собеседник.

ТАСС пишет, что из-за закрытия ВПП после инцидента в Шереметьево были задержаны восемь рейсов: самолеты должны были вылететь в Нижний Новгород, Воронеж, Минск, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар.

В данный момент ограничения в аэропорту сняты, рейсы выполняются по расписанию.