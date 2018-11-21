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Самолет насмерть сбил мужчину на ВПП аэропорта Шереметьево

, ИА "Амител"
Из-за закрытия взлетно-посадочной полосы были задержаны восемь рейсов

Фото: wallhere.com

Мужчина погиб на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 20 ноября. На ВПП после взлета самолета, направлявшегося в Афины, нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара о стойку шасси. По данным следователей, вдоль полосы были найдены фрагменты тела, пух от куртки и шнурок от кроссовка.

"Интерфакс" добавил, что экипаж лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о том, что, предположительно, столкнулся с животным на ВПП в ходе разгона. "Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", — добавил источник.

Прибывшие после этого на поле сотрудники авиационной безопасности обнаружили человеческие останки. 

По данным источника агентства в экстренных службах, погибший оказался гражданином Армении. Его депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По пути из Испании в российскую столицу мужчина устроил дебош на борту самолета. В России к самолету вызвали правоохранителей. "После того, как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал", — добавил собеседник.

ТАСС пишет, что из-за закрытия ВПП после инцидента в Шереметьево были задержаны восемь рейсов: самолеты должны были вылететь в Нижний Новгород, Воронеж, Минск, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар.

В данный момент ограничения в аэропорту сняты, рейсы выполняются по расписанию.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.11.2018 08:40
- гость -

зацепер

0  0
21.11.2018 08:57
- гость -

Не шныряй в незнакомых местах... (c)

0  0
21.11.2018 09:21
гость

предположительно, животное

0  0
21.11.2018 09:34
- гость -

частично улетел

0  0
21.11.2018 09:36
- гость -

предположительно, животное

за штурвалом?

0  0
21.11.2018 09:41
- гость -

одна нога тут другая там

0  0
21.11.2018 09:45
09.36

Нет, у тебя за монитором сидит

0  0
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