Фото: soccer.ru

Российские футболисты проиграли шведской команде в заключительном групповом туре Лиги наций. Об этом пишет "Матч!".

Игра прошла во вторник, 20 ноября, на "Френдс Арене" в Стокгольме и завершилась со счетом 0:2 в пользу команды Швеции. Голами отличились защитник Виктор Линделеф и Маркус Берг.

Отмечается, что сборная Швеции набрала семь очков и обошла россиян в группе по показателям очных встреч (0:0, 2:0). Скандинавы вышли в дивизион А Лиги наций, а игроки российской сборной остались на втором месте.