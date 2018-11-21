Фото: soccer.ru
Российские футболисты проиграли шведской команде в заключительном групповом туре Лиги наций. Об этом пишет "Матч!".
Игра прошла во вторник, 20 ноября, на "Френдс Арене" в Стокгольме и завершилась со счетом 0:2 в пользу команды Швеции. Голами отличились защитник Виктор Линделеф и Маркус Берг.
Отмечается, что сборная Швеции набрала семь очков и обошла россиян в группе по показателям очных встреч (0:0, 2:0). Скандинавы вышли в дивизион А Лиги наций, а игроки российской сборной остались на втором месте.
Комментарии
все? Сказка кончилась? теперь до 2028года?
ну так мундиаль был всего лишь череда сказочных совпадений, но сказка кончилась и началась череда закономерностей
Да никакой сказки и не было - оболванивание да! За 1/4 дали ЗМС - это глумление над многими призерами чемпионатов мира которым таких званий за МЕДАЛИ никогда не дают! А этим за что?!