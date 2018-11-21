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Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края в среду, 21 ноября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загружено движение по Павловскому тракту в районе пересечения с улицами Просторной, Попова и после кольцевого перекрестка, а также по улицам Советской Армии и Кутузова. Скорость движения не превышает здесь 5-10 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Солнечная Поляна, Малахова, Матросова, Молодежной, проспектов Калинина, Ленина, Красноармейского и Строителей, а также в районе пересечения проспект Ленина — Северо-Западная.