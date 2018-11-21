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СМИ: Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной

, ИА "Амител"
Музыкант и актриса уже встречались в 1995 году

Фото: regnum.ru

Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на портал "Вечерняя Москва".

Свадьба 71-летнего музыканта и 80-летней актрисы прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа столицы РФ. Информацию об этом каналу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова.

Отмечается, что для супругов это не первый брак. Так, музыкант был уже женат пять раз, а актриса была замужем шесть раз. Кроме этого, сообщается, что между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной уже возникали романтические отношения в 1995 году. Пара встречалась три года, а затем рассталась.

Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ. Больше всего он известен как создатель и лидер поп-группы "На-На".

Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.11.2018 09:18
гость

Совет им да любофф, и приплоду поболее)

0  0
21.11.2018 09:23
- гость -

Горько

0  0
21.11.2018 09:25
- гость -

и приплоду поболее

у них и так 4 нанайчонка есть

0  0
21.11.2018 09:32
Леня

Еще детишками порадуют наверно

0  0
21.11.2018 09:43
- гость -

Да уж, на Бузову не потянул.

0  0
21.11.2018 09:59
- гость -

обычный альфонс

0  0
21.11.2018 10:00
- гость -

Любовь зла...

0  0
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