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Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на портал "Вечерняя Москва".

Свадьба 71-летнего музыканта и 80-летней актрисы прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа столицы РФ. Информацию об этом каналу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова.

Отмечается, что для супругов это не первый брак. Так, музыкант был уже женат пять раз, а актриса была замужем шесть раз. Кроме этого, сообщается, что между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной уже возникали романтические отношения в 1995 году. Пара встречалась три года, а затем рассталась.

Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ. Больше всего он известен как создатель и лидер поп-группы "На-На".

Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.