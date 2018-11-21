Фото: rossaprimavera.ru
Реальные располагаемые доходы граждан РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в октябре текущего года выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.
В годовом выражении рост равен 1,4%.
Уточняется, что в номинальном выражении доходы россиян в минувшем месяце выросли на 5,1% к сентябрю и на 5,4% к октябрю 2017 года, составив 33,297 тысячи рублей.
Комментарии
росстат бессовестно врет. его надо переименовать в росбрех
Расскажите это Алтайским учителям которым в массовом порядке урезают стимулирующие выплаты, обосновывая это дефицитом бюджета
09:36
- гость -
Любишь в комиссии голоса правильно считать - люби и без стимулирующих выплат сидеть.
Под суд - ведь на основании такого вранья принимаются решения на государственном уровне!