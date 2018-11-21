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Реальные располагаемые доходы граждан РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в октябре текущего года выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.

В годовом выражении рост равен 1,4%.

Уточняется, что в номинальном выражении доходы россиян в минувшем месяце выросли на 5,1% к сентябрю и на 5,4% к октябрю 2017 года, составив 33,297 тысячи рублей.