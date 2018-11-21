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Полиция в Барнауле задержала мужчину, подозреваемого в хищении канализационных люков.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, к правоохранителям обратился представитель организации, которой принадлежат люки.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался житель города Барнаула 1976 года рождения, не работающий, ранее судимый. Мужчина дал признательные показания. Сотрудникам полиции стало известно о причастности злоумышленника к ещё двум аналогичным кражам", — отмечают в ведомстве.
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По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии
А "люкопринимающая" сторона не при делах!?
Колян?