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Судебный участок мирового судьи № 310 признал виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни экс-супругу Армена Джигарханяна и бывшего директора его театра Виталину Цымбалюк-Романовскую. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ, передает ТАСС, ссылаясь на адвоката подсудимой Ларису Широкову.

"Судья признала виновной мою подзащитную Виталину Цымбалюк-Романовскую по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и назначила ей наказание в виде 200 часов обязательных работ", — цитирует агентство слова собеседницы.

Агентство пишет, что, по словам адвоката артиста Евгения Парфенова, суд также частично удовлетворил иск Джигарханяна о причинении морального вреда и обязал Цямбалюк-Романовскую выплатить экс-мужу 200 тысяч рублей. Ранее в рамках дела актер заявил гражданский иск к бывшей жене о возмещении морального ущерба на 3 миллиона рублей.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ. Защита собирается обжаловать приговор.

Следствие и суд установили, что подсудимая установила в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусную видеокамеру, вмонтированную в потолочный плинтус для скрытого видеонаблюдения. Запись, которая содержала личную тайну, была показана в эфире одного из центральных каналов.