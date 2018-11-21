Фото: council.gov.ru

Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который решил месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, раскритиковал слова сенатора Екатерины Лаховой о том, что ясный ум ветеранов Великой Отечественной войны может быть следствием пережитых стрессов, включая недоедание. Об этом пишет РИА Новости.

На минувшей неделе на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с депутатом Бондаренко. Сенатор от Брянской области согласилась, что питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц трудно, после чего добавила, что "все время думает о прошедших войну людях". По ее словам, они "пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной".

Бондаренко назвал данное сравнение "абсолютно некорректным". Также он выразил мнение, что Лахова, имея "баснословную зарплату, видя мир через окно своей дорогой служебной машины", не понимает, в какой ситуации находятся россияне.

Сама сенатор позднее назвала "глупостью из Telegram" сообщения СМИ о ее реакции на предложение Бондаренко увеличить размер потребительской корзины.

"Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", — заявила Лахова каналу "360".

Напомним, Бондаренко с конца октября сидит на диете, к которой его подтолкнул спор с теперь экс-министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Тогда чиновница заявила, что 3,7 тысячи рублей в месяц хватит "для минимальных физиологических потребностей", а "макарошки всегда стоят одинаково". После этих слов, вызвавших широкий общественный резонанс, Соколову уволили. Бондаренко четвертую неделю сидит на "министерской диете" и регулярно рассказывает о недостатках такого питания.