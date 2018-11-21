Фото: news-front.info

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины выступило с заявлением о том, что опоры Крымского моста начали смещаться и проседать. По данным Украины, специалисты якобы обнаружили несколько критических участков, пишет Znak, ссылаясь на Facebook-аккаунт ведомства.

Говоря о "скрытых угрозах" моста, в министерстве назвали три опасных участка, обнаруженных на основе космической съемки и интерферометрической обработки данных. По данным украинских специалистов, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова зафиксировано проседание со скоростью от 52 до 89 миллиметров в год. Они уверяют также, что в центральной части отмечается повышение арки железнодорожного сообщения, скорость смещения здесь составляет до 30 м в год. Третью опасную точку украинские эксперты обнаружили на территории острова Тузла, заявив, что часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год.

"Это свидетельствует о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеет негативное влияние на акваторию Черного моря, может нести угрозы жизни и здоровью людей", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, мост через Керченский пролив начал работу 15 мая. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей. Полуостров Крым вошел в состав РФ по результатам референдума 2014 года.