Вчера, 20 ноября, в Барнауле прошел финал конкурса "Я буду мамой".

В текущем году на участие в конкурсе поступило около 300 заявок, в финал вышли семь участниц. За титул "Супермама-2018" сражались танцовщица, полицейский, певица, финансист и другие.

Победительницей конкурса стала Диана Гаджиева. Диана с трех лет была солисткой вокальной студии "Камертон", неоднократно являясь лауреатом всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, а также победителем международного конкурса "Золотой голос Будапешта". После окончания Московского Института эстрадного искусства вернулась в родной город и начала преподавать в Алтайском краевом колледже культуры и искусств. Там она встретила своего будущего мужа. А три месяца назад Диана и ее супруг открыли студию эстрадно-джазового вокала "Шестое чувство".

Участницы конкурса показали себя в нескольких конкурсных испытаниях, среди которых — визитная карточка, творческий номер и выступление со звездой алтайской сцены.

Отметим, что главное требование к участницам — конкурсантки должны быть на 7-8 месяце беременности.

Справка: Впервые праздник "Я буду мамой!" состоялся в Барнауле в 2007 году, с 2011 года его проводят в других городах и районах Алтайского края. За 12 лет существования конкурс объединил около четырех тысяч семей края. Они подавали заявки на конкурс, побывали на отборочных турах в качестве участников и зрителей.

