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Россияне в январе-сентябре 2018 года отложили в качестве сбережений лишь 4% своего дохода, что является минимумом за указанный период с 2004 года и в три раза меньше показателей 2015 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на мониторинг Института социального анализа и прогнозирования (РАНХиГС).

"Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-сентябре 2018 года составила 4,2% и стала минимальной в указанный период с 2004 года. Снижение указанной доли обусловлено, в том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам", — цитирует агентство текст материала. В тексте уточняется, что в прошлом году в период с января по сентябрь россияне отложили 6,8% доходов, в 2016-м — 9,9%, а в 2015 году — 13,4% доходов.

Также эксперты сообщили о росте доли денежных доходов, которые были потрачены на оплату товаров и услуг. В январе-сентябре этого года она составила 78,2%, в 2017-м году — 76,7%, а пять лет назад — 76%. "В целом доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, в указанный период стала наибольшей, начиная с 2004 года", — говорится в мониторинге.

Отмечается, что, согласно информации ЦБ РФ, кредиты физлицам в январе-сентябре текущего года выросли на 16,7% (за аналогичный период 2017 года — лишь на 8,4%). Основной прирост кредитов произошел за счет ипотеки (в январе-августе 2018 года доля выросла на 15,0%), а также за счет необеспеченных потребительских ссуд (14,6%). При этом объем просроченных долгов по кредитам на 1 октября этого года составил 5,7% общего объема кредитной задолженности (по данным на 1 октября 2017 года данный показатель был равен 7,5%).

"На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного "запаса прочности", дополненного сокращением социального капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования. Как показывают данные мониторинга, более пятой части населения испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем", — приводит агентство текст материала.