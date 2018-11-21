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Жители двух сел в Первомайском районе Алтайского края почти неделю живут без воды — причиной этому стали сгоревшие насосы на башнях водоснабжения.

Как сообщает "Алтайская правда", в итоге людям пришлось топить снег и покупать питьевую воду в магазине. Речь идет о поселке Рогуличный и селе Октябрьское.

Издание отмечает, что ранее вопросом обеспечения граждан водой занималось местное предприятие, но не так давно сети перевели на баланс района. Местные власти столкнулись с тем, что коммуникации оказались изношены. Проблемы пришлось решать не столь быстрыми темпами, как хотелось бы.

В данный момент, как заявили в краевом Минстройтрансе, новые насосы уже закуплены, сейчас ведется их монтаж.