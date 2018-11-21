Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края и группа компаний "Орион" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого оператор обеспечит бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей населенных пунктов Алтайского края, где не ведется эфирное цифровое телевещание. Таким образом, с января 2019 года часть населенных пунктов региона не останется без Андрея Малахова, Владимира Соловьева и других любимых ведущих.

Оператор непосредственного спутникового телевещания "Орион" планирует охватить бесплатным спутниковым цифровым телевещанием около 50 тыс. жителей Алтайского края из 100 населенных пунктов, не вошедших в Федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 гг.".

Причем местных жителей подключат к пакету "Социальный" от "Телекарты" (включает 56 телеканалов) бесплатно на неограниченный срок. Компания уверяет, что это собственная инициатива "Ориона", поэтому речи о компенсации от властей в настоящий момент не идет. Другие операторы спутникового ТВ также готовы бесплатно обеспечить каналами первого и второго мультиплекса людей, которые окажутся вне зоны цифрового эфирного вещания. Операторы ведут соответствующие переговоры с местными властями в регионах. Эксперт предупреждает, что операторам угрожает потеря абонентской базы и доходов в случае начала предоставления бесплатного доступа к просмотру 20 обязательных каналов.

Жители Алтайского края могут подключиться к пакету "Социальный" от "Телекарты" бесплатно на неограниченный срок. В него войдут 56 главных федеральных и региональных каналов: телеканалы первого и второго мультиплексов, каналы открытого доступа и местные региональные телеканалы. Единственное, что необходимо для подключения — это оборудование для приема спутникового сигнала. Если у абонента такого оборудования нет, его можно приобрести по льготной цене. Льготная стоимость оборудования составит 3990 рублей. В комплект входит спутниковая антенна и приемник.

Также с Алтайским краем договорилась о приходе в труднодоступные районы компания НТВ+. Сформирован специальный пакет "Льготный", в который вошли 20 обязательных общедоступных телеканалов.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в России запускается второй цифровой мультиплекс. 20 телеканалов становятся общедоступными и бесплатными. При этом территории, где существует только аналоговое телевещание, должны перейти на прием цифрового сигнала. Жители Алтайского края получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (второй мультиплекс): СТС, ТНТ, "РенТВ", "Пятница", "Спас", "Домашний", "Звезда", ТВ3, "Мир", МузТВ.

Отметим, что цифровое эфирное телевидение — технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.

При этом возможность смотреть цифровое телевидение есть у 97% населения края. Остальные жители края цифровым телесигналом не охвачены — нет технической возможности. Всего таких населенных пунктов в Алтайском крае 248, они расположены в 48 районах края, самые проблемные из них — Каменский, Солонешенский, Чарышский районы. Средняя стоимость оборудования для приема сигнала варьируется от 3 до 4,5 тысячи рублей. В бюджете уже предусмотрены субсидии для покупки данного оборудования для малоимущих граждан. Речь идет о 9 миллионах рублей.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, выступая на том же заседании правительства, сказал, что на сегодняшний день 98,5% граждан уже могут принимать телепрограммы в цифровом качестве. Но существуют 1,5% населения (примерно 800 тыс. семей), которым недоступно наземное или эфирное цифровое телевидение.