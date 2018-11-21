Фото: ruscable.ru

Минэнерго России вручило Барнаульской сетевой компании "Паспорт готовности к работе в отопительный сезон", сообщает пресс-служба БСК.

Министерскую проверку прошли крупные энергообъекты от 110кВ и выше. Такая аттестация прошла впервые. До этого готовность к зиме всего энергокомплекса проверяли только краевые и городские власти во главе с Ростехнадзором. В этом году местными ведомствами проверялись только электросети до 110 киловольт. Их готовность к предстоящей зиме Сибирское управление Ростехнадзора, Управление Алтайского края по промышленности и энергетике, а также городской Комитет по энергоресурсам подтвердили еще в октябре.

Сейчас на обслуживании БСК находятся три понизительные подстанции 110 кВ. ПС Кристалл и ПС Строительная питают электроэнергией Индустриальный район краевой столицы.

ПС АТИ — часть Ленинского и Железнодорожного районов. ПС Кристалл имеет стратегическое значение для развития города, от нее зависит присоединение к электросетям большей части строящихся объектов Индустриального района.

Подстанция была полностью реконструирована Барнаульской сетевой компанией в 2016 году. Мощность трансформаторов увеличена с 50 до 75 МВА, обеспечив резерв для подключения новых потребителей на ближайшее десятилетие.

Все высоковольтное оборудование проходит ежегодную диагностику и находится на особом контроле у энергетиков. Для работы с данной категорией электросетей специалисты Барнаульской сетевой компании прошли специальные противоаварийные тренировки. На предприятии создан необходимый запас материалов, отработаны схемы действий персонала в нештатных ситуациях.