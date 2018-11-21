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Эксперты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft опубликовали мировой рейтинг стран, показывающий, в какой части планеты наиболее высок риск смерти от природных катаклизмов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Der Spiegel.

Исследователи под руководством профессора Катрин Радтке из Рурского университета в ФРГ проанализировали данные 171 страны с точки зрения статистики природных катастроф и уровня подготовленности местных властей к ним.

Самыми опасными местами на планете оказались тихоокеанские острова Вануату и Тонга, где риск гибели при стихийном бедствии крайне высок. При этом особую опасность для данного региона представляют землетрясения, цунами и ураганы. Аналогичная ситуация наблюдается с Филиппинами, где также высок риск оползней и извержений вулканов.

В категорию риска попали страны Центральной Америки, Западной и Центральной Африки, а также Юго-Восточная Азия.

Россия оказалась в категории с низким уровнем опасности.

Самыми безопасными странами с точки зрения риска возникновения природных катаклизмов стали Катар, Мальта и Саудовская Аравия.

В докладе подчеркивается, что решающим фактором безопасности является инфраструктура страны, поскольку достаточное количество дорог и аэропортов сможет обеспечить эвакуацию людей и быструю реакцию спасателей.

Кроме этого, большое значение придается стабильности электросетей, обеспеченности чистой питьевой водой и достаточному количеству медучреждений и персонала.