Фото: Максим Стулов/Ведомости
На выставке "Транспорт России" в Москве РЖД показали прототип нового плацкартного вагона, изображения которого появились накануне, пишут Ведомости.
Одно из приятных нововведений, которое стоит отметить — это шторки, которые позволяют закрыться от других пассажиров. Также в вагонах появились столики между верхними полками. На презентации вагона показали даже новые матрасы, которые придут на смену нынешним (скручиваемым).
По итогам РЖД обещает доработать вагон с учетом замечаний.
Комментарии
прикольно будет когда у тебе над головой будут что то есть, а крошки лететь вниз)))
Как на боковушку залазить?
все равно лучше чем сейчас. пусть это будет первым шагом, главное чтобы не последним!!!
зря рундуки под нижними полками убрали, раньше засунул чемодан и спишь на ннём спокойно.
Как всегда изобретают велосипед заново, давно уже есть мировые разработки ведущих компаний...