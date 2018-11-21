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Выборы 2018

Какие книги по психологии вас интересуют?

Выбираю книги по самопознанию и саморазвитию

Предпочитаю конкретные и дельные советы от успешных людей, как построить карьеру и повысить доход

С удовольствием читаю книги по воспитанию детей, общению с ними, решению проблем

Интересуют книги об отношениях между мужчиной и женщиной, семейная психология

Увлекаюсь литературой по конфликтологии, НЛП, влиянию на людей и управлению ими