Уже в эту пятницу, 23 ноября, пройдет первый матч в рамках Чемпионата. Участие в турнире, как и в прошлом году, примут 6 команд, составленных из сильнейших молодых футболистов края в возрасте до 22-х лет, с привлечением более опытных коллег из российских профессиональных лиг.

Матчи будут проходить в крытом футбольном манеже "Темп" (ул. 1-ый Балтийский проезд, 9) в течение 4-х месяцев. В 20.00 сыграют "Алтай" против "Сибири", а в субботу, 24 ноября, помимо 2-х матчей "Снежный Барс" — "Темп" и BRO.selona — "Динамо-М" состоится также официальная церемония открытия Чемпионата, с развлекательной программой, конкурсами и призами, а также с выходом в прямой эфир на огромном экране в манеже игрока Сборной России, нашего земляка, Александра Ерохина. Субботняя программа "Лиги. БРО" стартует в 16.00. С полным календарем, а также всей информацией о Чемпионате можно ознакомиться на сайте.

Организаторы называют "Лигу. БРО" одним из самых прогрессивных молодежных футбольных чемпионатов страны в силу ряда причин.