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Вопрос № 1: новосибирские депутаты готовы "забрать" себе прокурора Алтая

, ИА "Амител"
Завтрашняя сессия областного парламента начнется с согласования назначения Якова Хорошева

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Карьеру прокурора Алтайского края Якова Хорошева в самое ближайшее время ждет новый поворот — уже 22 ноября новосибирские депутаты, как ожидается, согласуют его назначение на пост главы регионального надзорного ведомства.

Согласно повестке сессии новосибирского Заксобрания, этот вопрос будет рассмотрен под № 1 с формулировкой: "О согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Новосибирской области".

В проекте постановления сессии уже фигурирует следующий тезис: "Согласовать представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Новосибирской области Хорошева Якова Евгеньевича".

Ранее портал Amic.ru уже сообщал, что предварительное "добро" на продолжение карьеры Хорошева в Новосибирске было дано в парламенте НСО на прошлой неделе, когда конкурсная комиссия уже рекомендовала его к согласованию на эту должность.

В то же время, как сообщили порталу Amic.ru в прокуратуре Алтайского края, в данный момент Яков Евгеньевич находится в Барнауле и продолжает осуществлять полномочия руководителя правоохранительного ведомства нашего региона.

Напомним, что Яков Евгеньевич Хорошев был назначен прокурором Алтайского края 29 января 2009 года. Место же прокурора Новосибирской области освободилось после того, как этот пост покинул Владимир Фалилеев.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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