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Ряд коммерческих банков в Китае расширительно интерпретирует антироссийские санкции третьих стран, эта проблема по-прежнему существует. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу представительства Центробанка РФ в КНР Владимира Данилова.

"Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", — цитирует агентство слова Данилова.

Он отметил, что по данным вопросам Банк России регулярно общается с Народным банком Китая.

"Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует. Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел… до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений", — добавил глава представительства ЦБ в КНР.

По словам Данилова, банки КНР безосновательно ссылаются на санкции Запада, так как они не препятствуют проведению платежей через банки, которые не попали в черный список. Данилов объяснил, что банки РФ не входят в санкционный список SDN. По его словам, санкции Вашингтона, которые были введены против физлиц из списка SDN, не распространяются на юридические лица, в которых люди из SND занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют данные юридические лица.

"Таким образом, включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками", — добавил Данилов.

Он отметил, что в связи с данной проблемой ЦБ РФ и Народный банк КНР договорились на регулярной основе поставлять соответствующие разъяснительные материалы и решать данные вопросы.