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В отношении двоих московских следователей, которых подозревают в получении 5 миллионов рублей взятки, возбудили уголовное дело. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Она уточнила, что дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Петренко сообщила, что подозреваемых задержали с поличным следователи центрального аппарата СК вместе с ФСБ.
Вскоре злоумышленникам предъявят обвинение, "после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — добавила она.
"Ведомости" отмечают, что Дубинский находился в звании генерала. Он является четвертым арестованным московским следователем в данном звании за всю историю СКР с 2007 года.
Комментарии
дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева
Может власть фабрикует дело в отношении оппозиционеров?
Ещё одно очередное подтверждение, что МВД РФ, это ОПГ, а областные, краевые, городские главки воровские малины, и мне понятно почему Запад против назначения российского полиционера на пост главы Интерпола
Енерал и взятка в рублях вещи несовместимые!
Я так понял, следователи уже в должности генералов ходят??????
Всемугущая и безстрастная Фемида. Правда говорят, что слепая...Вчера сообщение, что задержали главного "борца" с коррупцией на Алтае за взятку (счета имел на миллиард), сегодня уже столичных ранга генерала и одновременно о суде над бывшим главой одного из алтайских сельсоветов за то, что попросил бизнесмена покрыть долги сельсовета ( не себе взял!). Возможно сидеть в одном СИЗО будут. Правда говорят, что слепая она , Фемида ..
?????
Во первых не ходют, а ездиют, а во вторых не в должности, а в звании...