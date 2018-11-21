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В отношении двоих московских следователей, которых подозревают в получении 5 миллионов рублей взятки, возбудили уголовное дело. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Она уточнила, что дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева.

Петренко сообщила, что подозреваемых задержали с поличным следователи центрального аппарата СК вместе с ФСБ.

Вскоре злоумышленникам предъявят обвинение, "после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — добавила она.

"Ведомости" отмечают, что Дубинский находился в звании генерала. Он является четвертым арестованным московским следователем в данном звании за всю историю СКР с 2007 года.