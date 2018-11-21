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Политолог Андрей Колядин назвал идею о введении штрафов для неработающих россиян за неуплату страховых взносов "хамством со стороны государства".

Напомним, ранее с инициативой, чтобы безработные, но здоровые россияне сами платили за себя страховые взносы в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и ОМС, выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Политолог Андрей Колядин, комментируя в эфире радио Sputnik данное предложение, подчеркнул: "Это очень вредная затея, потому что она вызовет еще больший негатив среди людей, чем плохо подготовленная, но очень правильная и верная пенсионная реформа. Про пенсионную реформу можно сказать, что она была своевременна, и во всем мире в большинстве государств она проведена, возраст выхода на пенсию установлен на уровне 63-67 лет. Просто у нас она не вызвала спокойствия, с которым прошла в большинстве цивилизованных государств. Что касается попыток взять денег с безработных, эта вещь может вызвать серьезные и печальные последствия для всей государственной машины. Большинство людей в нашей стране не работают не потому, что не хотят, а потому, что государство не в состоянии обеспечить их работой. Люди занимаются тем, что выживают, ищут себе случайные заработки, уходят в систему полукриминальной, гаражной экономики".

Эксперт добавил, что в таких условиях для граждан "государство является и вместо того, чтобы помочь с работой, говорит, что будет обирать на деньги".

"Это хамство и грубость со стороны государства. Сначала нужно обеспечить условия для работы, а потом требовать соответствующей ренты. Тогда это будет справедливо. Другие варианты — попытка залезть в кошелек народа", — резюмировал политолог.