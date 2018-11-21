Фото: gipnoz-life.ru
Политолог Андрей Колядин назвал идею о введении штрафов для неработающих россиян за неуплату страховых взносов "хамством со стороны государства".
Напомним, ранее с инициативой, чтобы безработные, но здоровые россияне сами платили за себя страховые взносы в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и ОМС, выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов.
Политолог Андрей Колядин, комментируя в эфире радио Sputnik данное предложение, подчеркнул: "Это очень вредная затея, потому что она вызовет еще больший негатив среди людей, чем плохо подготовленная, но очень правильная и верная пенсионная реформа. Про пенсионную реформу можно сказать, что она была своевременна, и во всем мире в большинстве государств она проведена, возраст выхода на пенсию установлен на уровне 63-67 лет. Просто у нас она не вызвала спокойствия, с которым прошла в большинстве цивилизованных государств. Что касается попыток взять денег с безработных, эта вещь может вызвать серьезные и печальные последствия для всей государственной машины. Большинство людей в нашей стране не работают не потому, что не хотят, а потому, что государство не в состоянии обеспечить их работой. Люди занимаются тем, что выживают, ищут себе случайные заработки, уходят в систему полукриминальной, гаражной экономики".
Эксперт добавил, что в таких условиях для граждан "государство является и вместо того, чтобы помочь с работой, говорит, что будет обирать на деньги".
"Это хамство и грубость со стороны государства. Сначала нужно обеспечить условия для работы, а потом требовать соответствующей ренты. Тогда это будет справедливо. Другие варианты — попытка залезть в кошелек народа", — резюмировал политолог.
Комментарии
Это не хамство государства - а преступление против населения страны определенных лиц в том числе гаранта Конституции, который ОБЯЗАН обеспечивать соблюдение основного закона страны. Ведь они еще не отменили статьи о том, что Россия это социальное правовое государство!
долг и обязанность всякого доброго виллана, усердным трудом накопившего зильбергрош, с радостью отдать накопленное господину, знающему, как употребить серебро наилучшим образом, прежде всего, уплатив предписанное вышестоящему господину, ибо таков его долг, прочее же потратив на свое благо и удовольствие, ибо таково его право. Обязанность же всякого доброго господина состоит в том, чтобы пресекать на корню козни злоумышленных проповедников, подстрекающих добрых вилланов к нарушению стабильности, и по возможности делать это без пролития крови...(c)
А не хамство за счет других пользоваться мед услугами, получать пенсию. Еще из этого разряда алиментщики и прочие должники, которые не официально работают не платят алименты и не возвращают долги по судебным решениям.
о, очередное нашествие ольгинских ботов...
13:41 Ты в себя то приди, чумазый. Ты давно в бесплатной больнице был? И потом с этой же пенсии отдаешь 20% друзьям Вовы.
В Великой Смехдержаве заканчиваются денги. Все денги ушли в офшоры и на скрипки.
так у нас же профицитный бюджет, короче кто то где то врет
21.11.2018 13:41
- гость -
А не хамство за счет других пользоваться мед услугами, получать пенсию.
не надо ля-ля, НДС, который кстати повышают с 1 января 2019 г. на 11,11%, платят все кто ходит в магазин за покупками
так что 100% неплательщиков налогов в РФ нету ))
Вы сюда еще транспортный налог и акциз прилепите. Почему я работая официально, должен оплачивать всяких хитрожопых.
Для 21.11.2018 14:00
"Чистый", ты скорую тоже платную вызываешь? Вместо полиции к частным детективам обращаешься, где коммерческая пожарная служба.
а сейчас по телевизору сказали, что еще хотят акциз на соленые продукты ввести - рыба, сыр, хлеб и т.д. Вот это забота о нас, а то жрем че попало
Я только акцизов за соляру, сигареты , водку тысяч на 100, приношу этой Верхней Вольте !!!
Мальчик, иди уроки делай.
21.11.2018 13:41
- гость -
Кстати, а кто и где учитывает: кто, сколько заплатил налогов за медицину и сколько обращался в мед. учреждения за помощью. А то один за 5 лет 1 раз обратился, а другой - каждые полгода. А если появится такой учет - то это уже не бесплатная медицина и следовательно нарушение конституции. Почему-то другие схемы соц. гарантий наше правительство не хочет рассматривать, хотя есть примеры других стран, где они эффективно работают.
21.11.2018 13:41
- гость -
А не хамство за счет других пользоваться мед услугами, получать пенсию
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15 лет назад обратился в поликлинику к урологу. Женщина злоупотребляла алкоголем, поставила неверный диагноз. Пошел в платный кабинет, мне там сразу раскрыли глаза на бесплатную медицину.
Продают газ и нефть, с этого и с наших налогов платят пенсии. Пенсионеры и безработные платят налоги в виде НДС и налога на имущество.
ты скорую тоже платную вызываешь? Вместо полиции к частным детективам обращаешься, где коммерческая пожарная служба.
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Аппендицит лопнул, в больницу поехал на такси. Полиция никого не находит. 3 раза квартиру обворовали, ни разу не нашли преступников. Пожарные приезжают когда квартира или дом уже сгорели, это особенность пожаров.
21.11.2018 14:12
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Одни глупости.
Сама по себе инициатива идиотская и понятная- по больше с нас содрать. Мало же мы платим в виде налогов.
С 1-го полученного мною в карман рубля- я отдаю государству 13 коп. и ещё работодатель за меня отдаст 32 коп. А ещё с оставшихся 87 копеек я отдаю 18 % -НДС. ИТОГО ....Запутался, а сколько же получает государство, посвятите?
21.11.2018 13:41
- гость -
Но доля истины в ваших словах есть. Я вот плачу налоги, ипотеку и алименты, а сосед бухает и не платит, потому что барижит колесами и доход у него неофициальный. А ходим в одну и туже поликлинику. И ему ещё и социальные выплаты положены как малоимущему, льготная ипотека и субсидия на жилье, ну и льготы там всякие.
21.11.2018 15:02
Я
ты головка от (да от чего хош). Ты о чем болезный хотел сказать этим "выплаты положены как малоимущему, льготная ипотека и субсидия на жилье, ну и льготы там всякие". Это какие-такие-ну-ка проясни нам бестолковым без тумана, где это и в какой кассе мне получать?
21.11.2018 15:11
- гость -
Тьфу на тебя
...даже не понял о чем я говорю.
За что голосовали,то и получили.
Около пятой части россиян живет за чертой бедности и может позволить себе лишь необходимый набор базовых продуктов питания, а экономить вынуждены почти все жители страны - к таким выводам пришли специалисты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).
Согласно данным доклада, опубликованного на сайте РАНХиГС 20 ноября, в зоне бедности находятся 22% россиян. Такие результаты были получены в ходе опроса, проведенного в октябре.
Есть же у нас Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, там есть и министр и его замы и чиновники рангом ниже и все эти государевы люди должны бороться с безработицей. Не зря же они хлеб едят! Вот так штрафами неработающих и будем с ней бороться! ))
- Если человек не работает, то где деньги взять на штраф?
- А что это он не работает?
- Живет в деревне, в депрессивном районе...
- А пусть откроет свое дело или кредит в банке возьмет и штраф заплатит!