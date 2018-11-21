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Ученые из Сибири нашли сюжетные сходства новой картины "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" и двух советских фильмов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Российскую газету" и замдиректора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгения Гарина.

Выявить плагиат помогла разработка специалистов — программный комплекс "Антиплагиатор". Эксперты определили, что вторая часть "Фантастических тварей" имеет ряд заимствований из фильмов о приключениях Алисы Селезневой по книгам Кира Булычева — "Гостья из будущего" (1985) и "Лиловый шар" (1987).

"Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят", — цитирует агентство слова Гарина.

Отмечается, что в советской картине артефакт — это миелофон (прибор для чтения мысли), а в зарубежной ленте мысли читает не гаджет, а персонаж — телепат Куини.

Гарин отметил, что совпадения между двумя фильмами есть даже в мелких деталях. В частности, побег Грин-де-Вальда ученый назвал хорошо — "вплоть до падения одного из персонажей в воду" — обыгранной сценой преследования на флипперах из "Гостьи из будущего". При этом в обоих произведениях героев кусает водяной дракон.

Ученый отметил, что ожидал множества совпадений, поскольку ранее "Антиплагиатор" установил, что сюжет первой части "Фантастических тварей" на 90% копирует сюжет мультфильма "Тайна третьей планеты".

Студия Warner Bros. сняла два фильма, основанных на книге Джоан Роулинг "Фантастические звери и места их обитания" (2001). Писательница стала сценаристом в обоих проектах.