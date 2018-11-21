Фото: penzavzglyad.ru
Зимний каток откроют в начале декабря на стадионе "Мотор" в Барнауле по адресу: улица Эмилии Алексеевой, 71в.
Как отмечают в пресс-центре городской администрации, он появится по многочисленным просьбам жителей микрорайонов "Докучаевский" и "Комсомольский".
В данный момент на стадионе ведутся подготовительные работы. Открыть зимний сезон планируется в первой декаде декабря.
Также в мэрии уточняют, что всего в зимний период на территории Ленинского района краевой столицы будут работать восемь спортивных объектов.
Хоккейные коробки: "Скиф" (улица Юрина, 287а), "Атлант" (улица Островского, 17г) и "Факел" (улица Шукшина, 2а).
Катки: на территории спортивного комплекса "Лабиринт" (улица Юрина, 197), в парке семейного отдыха "Эдельвейс" (улица Юрина, 275б), в парке развлечений "Арлекино" (улица Георгия Исакова, 149а), на площади Мира (улица Георгия Исакова, 213) и на стадионе "Мотор" (улица Эмилии Алексеевой, 71в).
Комментарии
А Лабиринт будут заливать? отличный каток
Уже залит, неплохой лёд
Враньё ХК АТЛАНТ каток не залит (жители дома не дают воду). Позор Адм. Ленинского района и города. Не могут решить эту проблему. Все уних только на бумаге работает.
А в Изумрудном парке раньше тоже заливали.А что сейчас его забросили? Администрация города (не говорю, что хозяин) дайте кому-нибудь в аренду хотя бы на зиму и конкретно для катка.