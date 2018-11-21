Фото: penzavzglyad.ru

Зимний каток откроют в начале декабря на стадионе "Мотор" в Барнауле по адресу: улица Эмилии Алексеевой, 71в.

Как отмечают в пресс-центре городской администрации, он появится по многочисленным просьбам жителей микрорайонов "Докучаевский" и "Комсомольский".

В данный момент на стадионе ведутся подготовительные работы. Открыть зимний сезон планируется в первой декаде декабря.

Также в мэрии уточняют, что всего в зимний период на территории Ленинского района краевой столицы будут работать восемь спортивных объектов.

Хоккейные коробки: "Скиф" (улица Юрина, 287а), "Атлант" (улица Островского, 17г) и "Факел" (улица Шукшина, 2а).

Катки: на территории спортивного комплекса "Лабиринт" (улица Юрина, 197), в парке семейного отдыха "Эдельвейс" (улица Юрина, 275б), в парке развлечений "Арлекино" (улица Георгия Исакова, 149а), на площади Мира (улица Георгия Исакова, 213) и на стадионе "Мотор" (улица Эмилии Алексеевой, 71в).