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Замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Минпросвещения РФ Ольге Васильевой заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, которая будет основана на блокчейн-технологии.

"Система федеральных образовательных стандартов, по мнению большинства родителей и педагогов, нуждается в доработке. Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ", — цитирует РИА Новости текст письма Чернышова министру.

По словам депутата, сдавать нравится далеко не всем. Поэтому он предлагает "более оптимальный" вариант — заменить экзамен на систему раннего выявления талантов у учеников. Чернышов предлагает оценивать способности детей при помощи трех компонентов: данных, которые получены в результате профориентации, оценок и социальной активности, которая связана с общественной деятельностью.

По мнению парламентария, анализировать полученную информацию, на основе которой будет решаться вопрос о поступлении в вуз без ЕГЭ, поможет блокчейн-технология, которая позволит с "математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы".