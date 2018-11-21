Фото: zdravalt.ru
Новый министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, до этого работавший в Красноярске, рассказал, чем отличаются зарплаты врачей двух регионов.
Высказываясь насчет того, что на Алтае медикам платят меньше, чем в Красноярском крае, чиновник в интервью "Алтайской правде" отметил: "Действительно, средняя заработная плата в Красноярском крае почти в два раза выше, чем в Алтайском крае. Однако дело здесь в другом. В Алтайском крае всего одна зарплатная зона, а в Красноярском их шесть. Две трети региона — территории Крайнего Севера, где зарплаты сами по себе очень высокие, в том числе у медиков".
В итоге, по словам главы краевого Минздрава, когда формируется средняя зарплата по отрасли, именно этот момент оказывает очень серьезное влияние.
При этом Дмитрий Попов подчеркнул, что в части увеличения заработной платы медиков указы президента России в Алтайском крае исполняются весьма успешно и даже с некоторым опережением.
Комментарии
А паренек не в теме - в Алтайском крае не одна зарплатная зона, а как минимум три: РК 15%, 20% и 25%!
А не этот ли паренек нашкодил в Крске на 200 миллионов с закупками лекарств?
он самый
похоже льготных лекарств не будет, но вы как-нибудь держитесь главное, что Крымваш!
А он не пояснит почему в МЗ АК зарплата не отличается от средней московской?
паренёк лапку на закупку лекарств ДЛО уже положил?
21.11.2018 13:52
- гость -
А паренек не в теме - в Алтайском крае не одна зарплатная зона, а как минимум три: РК 15%, 20% и 25%!
(угловский, красногорский, шипуновский, и др. -15%) ( павловский, тальменский -20% и центральный, фирсова слобода -25%!
у кого то еще есть какие то надежды на улучшение в Алтайской медицине?
Упс... Прокол допустил, товарищ министр! В Алтайском крае три зарплатных зоны, а не одна!
В голове не укладывается! Сначала Томенко ужасался низкими зарплатами в медицине, теперь оказалось, что зарплаты в отрасли даже больше, чем нужно! Браво, браво новому начальству. Вспомним еще Карло добрым словом...
21.11.2018 14:19
А в скольких районах нет коэффициента?
На словах "в части увеличения заработной платы медиков указы президента России в Алтайском крае исполняются весьма успешно и даже с некоторым опережением" стало очевидно, что этот Олег Попов менять здесь ничего не собирается...
А вообще, что можно ждать от человека, завалившего ДЛО в целом регионе, причем в регионе с куда большими возможностями бюджета!
21.11.2018 14:43
- гость -
Нет таких районов, минимум 15, максимум 25.
С Днем бухгалтера Вас, Ирина Викторовна!