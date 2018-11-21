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Новый министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, до этого работавший в Красноярске, рассказал, чем отличаются зарплаты врачей двух регионов.

Высказываясь насчет того, что на Алтае медикам платят меньше, чем в Красноярском крае, чиновник в интервью "Алтайской правде" отметил: "Действительно, средняя заработная плата в Красноярском крае почти в два раза выше, чем в Алтайском крае. Однако дело здесь в другом. В Алтайском крае всего одна зарплатная зона, а в Красноярском их шесть. Две трети региона — территории Крайнего Севера, где зарплаты сами по себе очень высокие, в том числе у медиков".

В итоге, по словам главы краевого Минздрава, когда формируется средняя зарплата по отрасли, именно этот момент оказывает очень серьезное влияние.

При этом Дмитрий Попов подчеркнул, что в части увеличения заработной платы медиков указы президента России в Алтайском крае исполняются весьма успешно и даже с некоторым опережением.