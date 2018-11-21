В Instagram-аккаунте жены заключенного под стражу футболиста Павла Мамаева Аланы появилась запись о старте продаж толстовок в поддержку ее супруга и форварда "Зенита" Александра Кокорина.
#Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов "мы не за насилие,мы за справедливый суд" бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон — этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков ...
На толстовках напечатаны фамилии футболистов. При этом фамилия Мамаева напечатана с отсылом к смешанным единоборствам, а на фамилии Кокорина изображен стул, которым спортсмен дрался в кафе.
Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве. Первым от рук футболистов пострадал водитель телеведущей "Первого канала", которого избили на парковке рядом с рестораном. Позже в московской кофейне Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Комментарии
ММА выделенные красным это намёк на битье стулом по голове? То есть как бы ассоциировали фамилию с боями без правил. Ну молодцы, пиар ход прямиком на дно. Надеюсь посадят и финита карьере. Для обоих.
Покупающие такую толстовку согласны на избиении их стулом и ногами и при численном превосходстве нападающих!
После стирки внизу проявляется слово chmo.
Может возвести их в ранг святых?
что за бред. пьяную нечисть поддерживать
холопы за барин'ов вступились
у тётки бабосы заканчиваются, мужик в тюрма и без работы