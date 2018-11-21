В Instagram-аккаунте жены заключенного под стражу футболиста Павла Мамаева Аланы появилась запись о старте продаж толстовок в поддержку ее супруга и форварда "Зенита" Александра Кокорина.

На толстовках напечатаны фамилии футболистов. При этом фамилия Мамаева напечатана с отсылом к смешанным единоборствам, а на фамилии Кокорина изображен стул, которым спортсмен дрался в кафе.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве. Первым от рук футболистов пострадал водитель телеведущей "Первого канала", которого избили на парковке рядом с рестораном. Позже в московской кофейне Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.