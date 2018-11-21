Строительство объездной дороги вокруг Барнаула не планируют начать в 2019 году. Сейчас доработанный проект объекта находится на госэкспертизе, но с высокой долей вероятности все работы могут начаться не раньше 2020 года. Об этом сообщил врио заместителя министра, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса региона Дмитрий Коровин.

По его словам, в региональном бюджете не предполагается выделение средств на подготовку территории для последующего строительства дороги. При этом в федеральном бюджете также не заложены средства на дорогостоящий проект. По предварительным оценкам, составляет он от 40 до 45 миллиардов рублей.

Проектирование шло три года. Его инициатором выступал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин. Отметим, что Виктор Томенко знаком с проектом обхода Барнаула, но, по данным Amic.ru, глава региона уверен, что строительство третьего моста и обхода столицы края не первостепенная задача в дорожной отрасли. Именно поэтому на встрече с президентом страны Владимиром Путиным Виктор Томенко не говорил о проекте, а просил дополнительных денег именно на ремонт дорог. В связи с этим дорожный фонд на 2019 год был увеличен до суммы 10,9 миллиардов рублей. Алтайские власти намерены сосредоточиться на ремонте краевых дорог, а также реализации проектов "БКАД" в городе Барнауле и Бийске.

Между тем, на обход было потрачено уже более 600 миллионов рублей. Проект был сдан в Главгосэкспертизу РФ, весной были получены первые замечания, в основном от больших корпораций — "Газпром", РЖД. Проект намерены реализовывать с помощью частных инвестиций. Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", Р-266 "Новосибирск — Бийск — Ташанта", а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой "Барнаул — Павлодар — Астана". Кроме того, появится третий мост через реку Обь, что позволит закрыть старый мост на реконструкцию. Мост будет расположен между посёлком Бельмесево и посёлком Лесной Первомайского района.