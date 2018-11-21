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Начало строительства обхода Барнаула вновь отложили на неопределенный срок

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Грандиозный проект начнут реализовывать не раньше 2020 года

Строительство объездной дороги вокруг Барнаула не планируют начать в 2019 году. Сейчас доработанный проект объекта находится на госэкспертизе, но с высокой долей вероятности все работы могут начаться не раньше 2020 года. Об этом сообщил врио заместителя министра, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса региона Дмитрий Коровин.

По его словам, в региональном бюджете не предполагается выделение средств на подготовку территории для последующего строительства дороги. При этом в федеральном бюджете также не заложены средства на дорогостоящий проект. По предварительным оценкам, составляет он от 40 до 45 миллиардов рублей.

Проектирование шло три года. Его инициатором выступал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин. Отметим, что Виктор Томенко знаком с проектом обхода Барнаула, но, по данным Amic.ru, глава региона уверен, что строительство третьего моста и обхода столицы края не первостепенная задача в дорожной отрасли. Именно поэтому на встрече с президентом страны Владимиром Путиным Виктор Томенко не говорил о проекте, а просил дополнительных денег именно на ремонт дорог. В связи с этим дорожный фонд на 2019 год был увеличен до суммы 10,9 миллиардов рублей. Алтайские власти намерены сосредоточиться на ремонте краевых дорог, а также реализации проектов "БКАД" в городе Барнауле и Бийске. 

Между тем, на обход было потрачено уже более 600 миллионов рублей. Проект был сдан в Главгосэкспертизу РФ, весной были получены первые замечания, в основном от больших корпораций — "Газпром", РЖД. Проект намерены реализовывать с помощью частных инвестиций. Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", Р-266 "Новосибирск — Бийск — Ташанта", а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой "Барнаул — Павлодар — Астана". Кроме того, появится третий мост через реку Обь, что позволит закрыть старый мост на реконструкцию. Мост будет расположен между посёлком Бельмесево и посёлком Лесной Первомайского района.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.11.2018 14:36
- гость -

нормально, 600 лямов уже попилили, на проект дороги которой в ближайшее время не будет, а лет через 5-10 проект заново надо делать...
Кстати кто знает, что там с вертолетной площадкой? как никак за проект то же почти 20 лямов отстегнули из бюджета

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21.11.2018 14:40
Змей

гори синим пламенем проект строительства Южного Обхода!!! Руки прочь от ленточного бора!!! Если есть деньги - расширьте мост на Ленинском около Нового Рынка до 8 полос, чтобы в пробках не стоял город. Толку больше будет

0  0
21.11.2018 14:54
- гость -

Между тем, на обход было потрачено уже более 600 миллионов рублей.


да. а на пенсии типа денег нет. а здесь на воздух мильярды. а в масштабе страны так и трильоны.

0  0
21.11.2018 14:57
- гость -

Надо от Барнаула до Бийска 4 полосы делать, каждый год люди гибнут. Правительство денег на расширение Чуйского тракта не выделило.

0  0
21.11.2018 15:11
Житель правого берега оби

Объясните мне "тупому" человеку, Зачем он нужен? Весь поток упрется в чуйский тракт и потом поедет до развязки "Бийск-Барнаул". Так там уже коллапс.

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21.11.2018 15:23
- гость -

Объясните мне "тупому" человеку, Зачем он нужен?


ну как зачем. нужон. а коллапсы никого не волнуют. это не против коллапсов обходы

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21.11.2018 15:47
Володя

ни чего не будет, ни обходов, ни поездов скоростных, численность населения сокращается, ездить некому по этим дорогам. Нет у страны плана развития,одна задача властьимущих: остаться у кормушки до гроба и передать управление по наследству, их устраивает статус директора безноколонки.

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