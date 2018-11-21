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Жительница Алтая хотела покорить рынок криптовалют, а потеряла 200 тыс.

, ИА "Амител"
Женщина стала жертвой мошенников

Фото: nb-ugra.ru

Жительница Горно-Алтайска оказалась жертвой обмана мошенников и лишилась почти 200 тысяч рублей под предлогом оказания поддержки в торговле криптовалютой.

Как сообщили в республиканском МВД, в полицию обратилась 43-летняя горожанка, заявившая, что с банковской карты у нее была похищена крупная сумма.

По предварительным данным, женщина, являясь активным игроком на криптовалютных биржах, в прошлом году в результате торгов потеряла 16 тысяч рублей. После чего решила отказаться от заработка электронных денег.

"Спустя почти год потерпевшей позвонила женщина, которая представилась представителем юридической компании, оказывающей поддержку начинающим игрокам на фондовых биржах. Звонившая предложила помощь по завоеванию биржевого рынка криптовалют. При этом лже-юрист заверила, что их совместная деятельность будет оформлена официально, и сначала попросила переслать ей на электронный адрес копии личных документов, а затем и все банковские реквизиты, куда якобы в скором будущем поступят немалые средства от участия в торгах", — добавляют в МВД.

После получения необходимых данных злоумышленники сумели похитить значительную часть денег с карты потерпевшей.

Номера, с которых звонила мошенница, зарегистрированы в Ленинградской и Московской областях.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.11.2018 14:55
- гость -

Почему же люди не могут понять, что деньги любят тишину. И никто вам не скажет как заработать много денег, а еще и за какие то скромные суммы.
Если я бы знал рабочую легальную схему, как зарабатывать процентов 10 в месяц на вложенные средства, я бы тихо молчал в тряпочку как деньги зарабатываю.

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21.11.2018 15:13
Петр

Красавцы ,так и надо с лохами

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21.11.2018 15:37
гiсть

у банков дырявая безопасность, если можно, зная паспортные данные, украсть деньги с карты

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