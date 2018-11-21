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Специалисты Медцентра Университета Мэриленда провели успешные испытания по транспортировке донорского органа с помощью дрона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда нет простого способа получить орган достаточно быстро, чтобы сделать трансплантацию, и потому эти жизненно важные органы не пересаживают пациенту. Это печально, и я решил улучшить доставку", — цитирует канал слова хирурга Джозефа Скалеа, который работал над проектом три года.

Для испытаний медики использовали беспилотник DJI M600 Pro и почку, не пригодную для трансплантации. К дрону был прикреплен умный охлаждающий контейнер, в котором почка не нагревалась, несмотря на работу моторов. Также для эксперимента ученые создали беспроводной биосенсор Homal, позволивший следить за температурой, давлением и другими параметрами.

В ходе эксперимента дрон с донорской почкой совершил 14 полетов, самый длинный из которых составил свыше 2,4 тысячи метров. При этом почка не получила повреждений, а ее температура оставалась в норме.

По мнению ученых, использование беспилотников в транспортировке донорских органов поможет спасти множество людей, которым нужна срочная пересадка.