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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о некоторых механизмах решения кадровой проблемы в медицинской сфере региона.

Говоря об актуальности кадрового вопроса, глава краевого Минздрава в интервью "Алтайской правде" заметил: "Это проблема не только нашего региона, она актуальна для всей России. И решить ее в короткий период невозможно. Сейчас мы видим частичное решение в привлечении врачей наиболее дефицитных специальностей. В крае планируется разработать законопроект о компенсации обучения в ординатуре по ряду дефицитных специальностей. Кроме того, я постараюсь встретиться с крупными банками, чтобы снизить процентную ставку по ипотеке для выпускников-медиков".

По словам министра, это снимет некую социальную напряженность.

Также Дмитрий Попов акцентировал внимание на том, что кадровый вопрос не решается только жильем.

"Поэтому совместно с главврачами мы должны определиться с перспективами кадрового роста каждого выпускника. Тогда молодые специалисты не будут бояться приходить на работу в село", — сказал руководитель Минздрава.

Посредством реализации этих начинаний, по мнению Попова, регион постепенно придет к воплощению "трех постулатов: доступность, качество и безопасность медицинской помощи".