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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о некоторых механизмах решения кадровой проблемы в медицинской сфере региона.
Говоря об актуальности кадрового вопроса, глава краевого Минздрава в интервью "Алтайской правде" заметил: "Это проблема не только нашего региона, она актуальна для всей России. И решить ее в короткий период невозможно. Сейчас мы видим частичное решение в привлечении врачей наиболее дефицитных специальностей. В крае планируется разработать законопроект о компенсации обучения в ординатуре по ряду дефицитных специальностей. Кроме того, я постараюсь встретиться с крупными банками, чтобы снизить процентную ставку по ипотеке для выпускников-медиков".
По словам министра, это снимет некую социальную напряженность.
Также Дмитрий Попов акцентировал внимание на том, что кадровый вопрос не решается только жильем.
"Поэтому совместно с главврачами мы должны определиться с перспективами кадрового роста каждого выпускника. Тогда молодые специалисты не будут бояться приходить на работу в село", — сказал руководитель Минздрава.
Посредством реализации этих начинаний, по мнению Попова, регион постепенно придет к воплощению "трех постулатов: доступность, качество и безопасность медицинской помощи".
Комментарии
Кроме того, я постараюсь встретиться с крупными банками, чтобы снизить процентную ставку по ипотеке для выпускников-медиков".
Ну не реально крутой чувак! Даже представляю Грефа и Набиулину, которые склонив голову, старательно записываю хотелки попова.
Это случаем не родственник гениального барнаульского программиста Дениса Попова?
А нужны ли люди на селе, да что там на селе, в России? Или это только балласт-помеха для освоения углеводородов?
И опять государство пытается решить проблемы за счет бизнеса, оптимизируйте зарплату у работников здравохранения среднего и высшего звена
Да, выпускникам медикам, которым еще в ординатуре учиться самое оно с из зарплатами еще ипотеку платить