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От парты — на операционный стол: в Барнауле жестоко избили двоих школьников

, ИА "Амител"
Ребята почти месяц провели в больнице

В барнаульском поселке Власиха толпа подростков избила двух десятиклассников. Инцидент произошел неподалеку от местной школы еще месяц назад, но тогда широкой огласки ЧП не получило. Об этом порталу Amic.ru рассказала мама одного из пострадавших мальчиков Тамара.

По ее словам, 23 октября между учениками 10 класса и школьниками помладше произошла стычка. После окончания уроков школьников уже дожидались старшие друзья обидчиков. Как утверждает мама пострадавшего мальчика, на детей напала группа молодых людей (всего около 15 человек).

По словам женщины, нападавшие пропагандируют воровские и тюремные понятия. Она утверждает, что это так называемые АУЕшники (от аббревиатуры АУЕ "арестантский уклад един" — прим. ред.).

Собеседница подчеркнула, что в итоге два школьника были жестоко избиты, им потребовались операции. Мальчики были госпитализированы в 7-ю детскую больницу. По ее словам, у одного подростка был перелом носа со смещением и черепно-мозговая травма.

"Нос просто раскрошили, хирург не давал нам никаких шансов, что выведет ребенка из наркоза в нормальном состоянии. Первые дни ребенок не узнавал нас после наркоза. Он спросил, как меня зовут. Он не помнил, кто его мама и папа. У ребенка завалена носовая пластина, ему предстоит пластическая операция. Когда он только пришел домой, у него из носа торчали хрящи", — рассказывает мать школьника.

Второго мальчика прооперировали в тот же день. У него был сломан нос, разбита губа и выбита челюсть. Собеседница уточнила, что врачи подозревали перелом челюсти, но диагноз не подтвердился. Оба мальчика долгое время питались через трубочку.

В настоящее время оба ребенка вернулись к занятиям в школе. Подросток, получивший черепно-мозговую травму, не может полноценно учиться, материал он не усваивает и падает в обмороки. Ребенку предлагали остаться на надомном обучении, но от этого шага он отказался, добавляет Тамара.

Собеседница в контексте произошедшего возмущена позицией школьного руководства. По словам мамы пострадавшего, директор утверждает, что драка произошла за пределами образовательного учреждения, и значит, ответственности оно не несет.

"В школе говорят, что они не в курсе. Дети учатся в классе, куда боятся учителя заходить. Такие вот дети. Директор сказала, что если бы это было прямо в школе, то была бы виновата школа, а так они не имеют к этому отношения", — возмущается Тамара.

В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю, в ведомстве также ведется разбирательство по этому делу.

В пресс-службе барнаульской администрации подтвердили информацию о поступившем заявлении.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

21.11.2018 15:07
- гость -

Дети нацпроектов. Прощай, проклятый совковый тоталитаризьм с его пионерией, комсомолом и тимуровским движением, и здравствуй, благословенный свободный капитализьм с ауе.

0  0
21.11.2018 15:09
- гость -

пора создавать для этих АУЕ любителей отдельные школы за колючкой! А за пропаганду сажать лет на 10 причем с 14 летнего возраста!

0  0
21.11.2018 15:10
- гость -

щас придет местный власовец абориген и расскажет что все изза совка в его голове.

0  0
21.11.2018 15:13
- гость -

деградация полным ходом идет

0  0
21.11.2018 15:19
- гость -

80-е начало напоминать. перестройка 2 на марше

0  0
21.11.2018 15:23
Гость

Нестыковочка в тексте: "23 октября между учениками 10 класса и школьниками помладше произошла стычка. После окончания уроков школьников уже дожидались старшие друзья обидчиков." получается школьники помладше сначала обидели 10ти классников, а потом позвали своих старших товарищей, чтобы те ещё им добавили.. - бред какой-то. Да и сильно сомневаюсь, что за просто так получили, что-то тут не чисто.

0  0
21.11.2018 15:26
- гость -

Так вы облясните молодежи, что эти поклонники воров, уже 100% представители ЛГБТ сообщества, так как практика, лучшее вл очк товарища, это для них норма. А активный ты или пасивный, это не важно. Им есть к чему стремиться.

0  0
21.11.2018 15:27
- гость -

90-е возвращаются

0  0
21.11.2018 15:37
Санёк

Месяц эти тупицы не могут разобраться? Дело возбуждайте и там само все разрулится

0  0
21.11.2018 16:01
sid0roffvlad1m_yandex

Вот это плоды проводимой в стране политики.Насилие ,злоба,ненависть которые пропагандируются с экранов,поклонение вонючему золотому тельцу находят вот такой отклик у современной молодёжи.Создайте кружки технического творчества ,и по разным интересам на бесплатной основе,чтобы дети учились там доброму.

0  0
21.11.2018 16:02
- гость -

Собеседница в контексте произошедшего возмущена позицией школьного руководства.

Я не могу понять, вам что от школы надо? Учителям надо из дома забирать, учить, воспитывать и домой их отводить, так что ли? Вам ясно сказали, избивший контингент настолько "хорош", что к ним в класс не хотят идти работать. И учителей можно понять, сидят такие красавчики и чуть матом не посылают(а иногда и посылают) и ты им ничего сказать(сделать) не можешь.А если попытаться то найдется "режиссер и оператор" громко кричащие о своих правах и ты герой ютуба мгновенно.

0  0
21.11.2018 16:05
- гость -

Преступников задержали? Почему сторонников Навального винтят в подъездах и на унитазах, а с братвой не разбираются?!

0  0
21.11.2018 16:15
Маша

Гость лгбт. Опять чтоли геи и лесби виноваты? Ты в своём уме? Это Бандиты детей бьют убивают. Что за каша в голове?

0  0
21.11.2018 16:30
- гость -

Да и сильно сомневаюсь, что за просто так получили, что-то тут не чисто.


то есть правильно убивали? вы с головой дружите?

0  0
21.11.2018 16:37
- гость -

Я вот тоже не пойму, насколько виновата школа . Правда.

0  0
21.11.2018 16:38
- гость -

Я в 98-й школе учился, всякое было дрались, но чтобы по-беспределу - никогда. Это не ауе-шники, это представители лгбт-сообщества. Шакалье.

0  0
21.11.2018 16:42
- гость -

Школа была бы виновата,если бы родители обращались по поводу травли к администрации школы. А она не отреагировала бы. А тут вина родителей отморозков. Воспитали уродов.

0  0
21.11.2018 16:42
- гость -

Да все там предельно ясно, 10 ти классики послали младших и наверняка обозвали их ЛГБТ людьми, те в свою очередь позвали старших и попросили пояснить за базар. Ну а там слово за слово и понеслась. Думаю носы и челюсти ломали как раз младшие ногами, это типа они наказали за оскорбление.
И вообще для данной категории авторитет только смотрящий или такие же как они, и на зону им сесть это счастье и уважуха. К стати эта шулупонь никогда не станет настоящими ворами так как серьезные люди, ты их хоть сто раз пошли, даже связываться с вами не будут, им нужно делюги делать, а не сидеть за всякую фигню.

0  0
21.11.2018 17:15
- гость -

У всех педагогов, просто работающих с детьми. Руки ноги связаны. Ничего нельзя сказать, а иначе психологическое давление, по хорошему не понимают. Вот и пользуются бессилием, все ждут когда 18 лет наступит и тогда если что совершит - посадим.

0  0
21.11.2018 17:25
- гость -

Ну сейчас все валить на школу будут. А родители вообще отвечают за что то?

0  0
21.11.2018 17:25
- гость -

Вор должен сидеть в тюрьме. Там им место.

0  0
21.11.2018 17:40
- гость -

если бы это было прямо в школе, то была бы виновата школа, а так они не имеют к этому отношения", — возмущается Тамара.

А что не так? А если пацанам во время отдыха на море носы расквасят, тоже школа должна быть виновата? Задолбали яжматери.

0  0
21.11.2018 17:43
- гость -

Срочно вызывайте главного буллингиста - министра образования края.
Пусть бродит по Власихе с красной повязкой на рукаве и буллинг пресекает, все толку больше будет, чем от его работы в администрации.

0  0
21.11.2018 17:44
Гость

AУЕ - объясните господам полицейским, утверждающим , что для нашего региона и города это явление не характерно . Все есть и с этим надо РАБОТАТЬ.

0  0
21.11.2018 17:47
- гость -

Надо не за репосты сажать, а за пропаганду тюремных понятий. Нравится? Ну и живи за колючкой с детства, пока не АУЕешь на каторжных работах, чтобы на волю выходил немощным и изнуренным.

0  0
21.11.2018 17:53
- гость -

21.11.2018 16:15
Маша
Гость лгбт. Опять чтоли геи и лесби виноваты? Ты в своём уме? Это Бандиты детей бьют убивают. Что за каша в голове?


Маша, 3 руб. и наша, успокойся, никто твоих любимых лесби не винит, в посте было сказано, что все зеки гомосеки, так как активный гей все равно гей, а зеки считают, что если активный, то не гей.

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