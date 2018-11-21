В барнаульском поселке Власиха толпа подростков избила двух десятиклассников. Инцидент произошел неподалеку от местной школы еще месяц назад, но тогда широкой огласки ЧП не получило. Об этом порталу Amic.ru рассказала мама одного из пострадавших мальчиков Тамара.

По ее словам, 23 октября между учениками 10 класса и школьниками помладше произошла стычка. После окончания уроков школьников уже дожидались старшие друзья обидчиков. Как утверждает мама пострадавшего мальчика, на детей напала группа молодых людей (всего около 15 человек).

По словам женщины, нападавшие пропагандируют воровские и тюремные понятия. Она утверждает, что это так называемые АУЕшники (от аббревиатуры АУЕ "арестантский уклад един" — прим. ред.).

Собеседница подчеркнула, что в итоге два школьника были жестоко избиты, им потребовались операции. Мальчики были госпитализированы в 7-ю детскую больницу. По ее словам, у одного подростка был перелом носа со смещением и черепно-мозговая травма.

"Нос просто раскрошили, хирург не давал нам никаких шансов, что выведет ребенка из наркоза в нормальном состоянии. Первые дни ребенок не узнавал нас после наркоза. Он спросил, как меня зовут. Он не помнил, кто его мама и папа. У ребенка завалена носовая пластина, ему предстоит пластическая операция. Когда он только пришел домой, у него из носа торчали хрящи", — рассказывает мать школьника.

Второго мальчика прооперировали в тот же день. У него был сломан нос, разбита губа и выбита челюсть. Собеседница уточнила, что врачи подозревали перелом челюсти, но диагноз не подтвердился. Оба мальчика долгое время питались через трубочку.

В настоящее время оба ребенка вернулись к занятиям в школе. Подросток, получивший черепно-мозговую травму, не может полноценно учиться, материал он не усваивает и падает в обмороки. Ребенку предлагали остаться на надомном обучении, но от этого шага он отказался, добавляет Тамара.

Собеседница в контексте произошедшего возмущена позицией школьного руководства. По словам мамы пострадавшего, директор утверждает, что драка произошла за пределами образовательного учреждения, и значит, ответственности оно не несет.

"В школе говорят, что они не в курсе. Дети учатся в классе, куда боятся учителя заходить. Такие вот дети. Директор сказала, что если бы это было прямо в школе, то была бы виновата школа, а так они не имеют к этому отношения", — возмущается Тамара.

В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю, в ведомстве также ведется разбирательство по этому делу.

В пресс-службе барнаульской администрации подтвердили информацию о поступившем заявлении.