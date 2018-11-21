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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в совершении жестокого убийства соседки — по версии следствия, 59-летний мужчина нанес женщине не менее 25 ударов ножом и отчленил ей голову.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в конце сентября 2018 года в своем доме обвиняемый распивал спиртное со своей супругой и 42-летней соседкой.

"Когда наступил вечер, он попросил жену сходить в магазин за алкоголем. После того, как женщина ушла, он стал избивать гостью, а затем нанес не менее 25 ударов ножом и отчленил ей голову. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", — уточняют обстоятельства преступления в СКР.

Также в ведомстве добавляют, что во время предварительного следствия мужчина признал вину и мотивировал свои действия тем, что убить женщину его заставил некий "внутренний голос".

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем и в момент совершения преступления отдавал себе отчет в своих действиях.