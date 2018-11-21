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Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая разработала законопроект, вводящий специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на покупку огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу парламентария.

Речь идет о людях, не служивших в армии, и для которых охота — не традиционный образ жизни. Новые требования позволят получить о них максимально полную информацию, передает агентство.

Инициатива предполагает введение дополнительных требований для данной возрастной категории. Желающие иметь оружие должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или другого документа, который подтверждает размер и источник дохода. Кроме этого, покупателям оружия надо будет пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии.

Подчеркивается, что документом о размере и источнике дохода может стать гарантийное письмо от родителей.

Справки сделают возможной обратную связь для выявления обстоятельств и целей покупки оружия и предупреждения преступлений.

Законопроект уже поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, затем его направили в экспертный совет фракции "Единая Россия".

Напомним, тема стала особо актуальной после трагедии в Керчи, где четверокурсник устроил стрельбу и взорвал бомбу. Жертвами произошедшего стали 20 человек, более 70 пострадали.

За месяц до случившегося стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, купил оружие и получил разрешение на его хранение.