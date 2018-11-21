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Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая разработала законопроект, вводящий специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на покупку огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу парламентария.
Речь идет о людях, не служивших в армии, и для которых охота — не традиционный образ жизни. Новые требования позволят получить о них максимально полную информацию, передает агентство.
Инициатива предполагает введение дополнительных требований для данной возрастной категории. Желающие иметь оружие должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или другого документа, который подтверждает размер и источник дохода. Кроме этого, покупателям оружия надо будет пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии.
Подчеркивается, что документом о размере и источнике дохода может стать гарантийное письмо от родителей.
Справки сделают возможной обратную связь для выявления обстоятельств и целей покупки оружия и предупреждения преступлений.
Законопроект уже поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, затем его направили в экспертный совет фракции "Единая Россия".
Напомним, тема стала особо актуальной после трагедии в Керчи, где четверокурсник устроил стрельбу и взорвал бомбу. Жертвами произошедшего стали 20 человек, более 70 пострадали.
За месяц до случившегося стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, купил оружие и получил разрешение на его хранение.
Комментарии
а можно вообще запретить, а разрешить только депутатам и высшим чиновникам иметь, хотя у многих депутатов наградные ПМ есть, не понятно только за какие заслуги?!
А когда до России дойдет тенденция из Индии по изготовлению наркотиков из гигиенических прокладок, прокладки запретят продавать?
а как насчет армии?
Вы задолбали с армией. Вы хоть там служили ? Или только слышали что-то такое ?Оружие там бесконтрольно не выдается, только в караул или на стрельбище. И боевые патроны там на строгом учете.
С 25 лет надо продавать или лучше с 30. Нельзя малолеткам оружие и патроны иметь дома в личном бесконтрольном пользовании.
Вы задолбали с армией. Вы хоть там служили ? Или только слышали что-то такое ?Оружие там бесконтрольно не выдается, только в караул или на стрельбище. И боевые патроны там на строгом учете.
С 25 лет надо продавать или лучше с 30. Нельзя малолеткам оружие и патроны иметь дома в личном бесконтрольном пользовании.
Ну, ну, в вы видно на учениях не были когда пол полка в ноль и у каждого оружие на руках)))