Мост через реку Барнаулку поблизости от комплекса "Форсаж" в районе Ленточного бора планируют отремонтировать к концу 2020 года. Об этом сообщил врио заместителя министра, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса региона Дмитрий Коровин.

Существующие сваи усилят и установят дополнительные, чтобы запустить движение на всем протяжении моста по четырем полосам.

Ранее на мост жаловались несколько жителей Барнаула. Так, в октябре очевидцы заметили, что на колоннах появились трещины. Барнаулец Дмитрий Иванов написал даже об этом целый пост в интернете.

Отметим, что также ранее общественники жаловались на разрушающийся мост через Пивоварку на улице Северо-Западной. В городскую администрацию активисты обращались еще в феврале прошлого года и получили ответ от заместителя мэра города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова, что все работы будут проведены в 2018 году. Однако, судя по фото, мост так и остался в аварийном состоянии.