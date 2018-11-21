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Россиянин проиграл в борьбе за пост главы Интерпола корейскому кандидату

, ИА "Амител"
Александр Прокопчук, которого называли фаворитом, не набрал нужного количества голосов

Фото: expres.online

Члены генассамблеи Интерпола избрали новым президентом Международной организации уголовной полиции представителя Южной Кореи Ким Чен Яна. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Twitter-аккаунт организации.

После исчезновения экс-главы Интерпола Мэна Хунвэя и его отставки Ким Чен Ян был и.о. главы организации. "Ким Чен Ян из Республики Корея был избран президентом Интерпола", — цитирует издание сообщение в микроблоге организации.

Всего на данный пост претендовали два кандидата: выходец из Южной Кореи и россиянин Александр Прокопчук, занимающий с 2016 года пост вице-президента Интерпола. Именно его Financial Times за четыре дня до выборов называла фаворитом.

Кандидатуру Прокопчука поддержали в Кремле. "Мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Американский госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Штаты поддерживают кандидатуру Ким Чен Яна. А группа сенаторов из США выступила с открытым письмом, в котором попросила администрацию главы Белого дома повлиять на членов генассамблеи Интерпола, чтобы не допустить избрания россиянина на пост главы организации. Самих членов генассамблеи Интерпола сенаторы призвали голосовать против Прокопчука. Его возможное избрание авторы послания сравнили с "лисой во главе курятника".

Кремль, реагируя на письмо сенаторов, заявил о вмешательстве в избирательный процесс.

Прокопчук до назначения вице-президентом Интерпола возглавлял российское национальное бюро Международной организации уголовной полиции.

Выборы главы Интерпола прошли после того, как в начале октября пропал экс-президент организации Мэн Хунвэй. Он поехал в Китай в отпуск и не вернулся. Позднее в Интерпол пришло заявление от Хунвэя, в котором он сообщил об отставке. Газета Le Parisien написала, что в КНР его заподозрили в коррупции и задержали.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.11.2018 15:42
- гость -

Мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ага, щазз!! Не прошла эта метастаза вортикали.

0  0
21.11.2018 15:55
- гость -

Спасли нас от очередного позора...

0  0
21.11.2018 15:56
- гость -

Вообще в этой новости прекрасно всё:
1. Китайцы наплевали на всех и скрутили главу довольно серьёзной международной организации без публичного предъявления обвинений - все умылись...
2. Америкосы открытым текстом в письме "в котором попросила администрацию главы Белого дома повлиять на членов генассамблеи Интерпола" - ахренеть! ладно, все привыкли - умылись...
И эти люди призывают нас соблюдать правила!?
Сами эти правила крутят куда захотят, печально это всё...
Спасибо предкам за ядреную бомбу, тока её и боятся партнеры ...

0  0
21.11.2018 16:04
- гость -

15:56 А все потому, что ты - никто и звать тебя никак.

0  0
21.11.2018 16:05
- гость -

21.11.2018 16:04
как ты себя не любишь, никто - никак

0  0
21.11.2018 16:07
- гость -

Нужно соседей что все время вставляют нам палки в колеса наказать санкциями побольнее, чтобы жучки не кусали кормящую руку.

0  0
21.11.2018 16:10
- гость -

только вот ядерная дубинка ветшает и приходит в негодность, оружейный плутоний не производят с 2009 г., а последний законсервированный реактор по производству оружейного плутония в Железногорске в 2017 г. залили бетоном...

0  0
21.11.2018 16:15
- гость -

16:07 А чем ты можешь их наказать? Нефть и газ продавать перестанешь? Сам их жрать будешь?))))

0  0
21.11.2018 16:17
- гость -

16:07 Про какие колеса речь? Россия едет на санях ...по асфальту!

0  0
21.11.2018 16:27
- гость -

Жаль - мог бы Браудера арестовать, а Чепигу оправдать!

0  0
21.11.2018 16:33
- гость -

без продажи нефти и газа Россия протянет не больше года

0  0
21.11.2018 16:46
- гость -

Я так понял, что самые авторитетные люди из мира политики и экономики находятся на амике.

0  0
21.11.2018 17:12
Фреш

На амике находятся в основном жертвы русофобской интернет-пропаганды.

0  0
21.11.2018 17:15
- гость -

Мамаев с Кокориным тоже корейцу проиграли...

0  0
21.11.2018 17:18
- гость -

17:12
Фреш
жертвы русофобской интернет-пропаганды.

Рассказал нам российский буратино с исконно российским ником - Фреш.

0  0
21.11.2018 17:29
121

Короче... и здесь обломали.

0  0
21.11.2018 17:46
lawyer

21.11.2018 16:07
- гость -
Нужно соседей что все время вставляют нам палки в колеса наказать санкциями побольнее, чтобы жучки не кусали кормящую руку.

...нам... С кем вы себя здесь ассоциируйте, кто и куда конкретно вам вставил палку ,если без высокопарных слов?

0  0
21.11.2018 17:48
- гость -

На вчерашней пресс-конференции у ходора голова тряслась,а браудер про новичка и боинг мн17 вспоминал,всё Россию хаял.Самого браудера российский суд приговорил девять лет зону топтать за денежные махинации в нашей стране.Ходор-то свои десять уже отмотал,но всё равно у него опаска была как бы его не повязали в одной из стран европы.Сейчас у обоих гора с плеч упала.Видать, пьют на радостях горькую.Но пришло ли им на самом деле время радоваться?

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