Фото: licei101.ru

Итоги работы комиссии комитета по образованию города Барнаула в лицее № 101 после резонансного случая, связанного с травлей одного из учеников, будут подведены в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, информация о работе комиссии в ежедневном режиме поступает главе города Сергею Дугину.

"В ходе трех дней работы комиссии проведены беседы с участниками конфликта, проанализирована воспитательная работа классного руководителя и психологов школы, ведется анализ воспитательной работы в школе, взята под контроль деятельность учреждения образования по работе с письмами и обращениями родителей", — уточняют в мэрии.

22 ноября, как ожидается, председатель комитета по образованию города Наталья Полосина проведет личный прием с участием представителей Министерства образования края, общественной палаты города и Барнаульской городской Думы.

"В рамках личного приема планируется рассмотреть обращения родителей учащихся лицея № 101 и педагогов. Свою работу комиссия планирует завершить 23 ноября. Итоги ее работы будут рассмотрены на совещании у главы города Сергея Дугина", — резюмируют в администрации краевой столицы.

Напомним, ранее стало известно, что 14-летний учащийся лицея в течение длительного времени подвергался физическому и психологическому насилию со стороны группы подростков.

Следственным комитетом в этой связи проводится проверка.