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Травля школьника в Барнауле: работа лицея № 101 взята на контроль

, ИА "Амител"
О разрешении конфликта в образовательном учреждении в ежедневном режиме докладывают главе города

Фото: licei101.ru

Итоги работы комиссии комитета по образованию города Барнаула в лицее № 101 после резонансного случая, связанного с травлей одного из учеников, будут подведены в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, информация о работе комиссии в ежедневном режиме поступает главе города Сергею Дугину.

"В ходе трех дней работы комиссии проведены беседы с участниками конфликта, проанализирована воспитательная работа классного руководителя и психологов школы, ведется анализ воспитательной работы в школе, взята под контроль деятельность учреждения образования по работе с письмами и обращениями родителей", — уточняют в мэрии.

22 ноября, как ожидается, председатель комитета по образованию города Наталья Полосина проведет личный прием с участием представителей Министерства образования края, общественной палаты города и Барнаульской городской Думы.

"В рамках личного приема планируется рассмотреть обращения родителей учащихся лицея № 101 и педагогов. Свою работу комиссия планирует завершить 23 ноября. Итоги ее работы будут рассмотрены на совещании у главы города Сергея Дугина", — резюмируют в администрации краевой столицы.

Напомним, ранее стало известно, что 14-летний учащийся лицея в течение длительного времени подвергался физическому и психологическому насилию со стороны группы подростков.

Следственным комитетом в этой связи проводится проверка.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.11.2018 15:59
- гость -

Там не только травля была, но и избиения! Малолетних преступников задержали?

0  0
21.11.2018 16:00
- гость -

хорошо, одобрямс

0  0
21.11.2018 16:04
- гость -

то есть теперь травля и избиение будут под контролем мэра)))

0  0
21.11.2018 16:09
- гость -

Заканчивал 101 школу в 2000-ых, всегда там так и была как и в любой школе города. Это же сулима.

0  0
21.11.2018 16:11
- гость -

Мне как родителю, который был по обе стороны таких ситуаций, скажу:
В этот лицей сын пошел в 1 класс 7 лет назад, на 3 неделе обучения на прогулке продленки мой сын толкнул мальчика на железных конструкциях которые у них на стадионе, папа упавшего мальчика вызвал милицию и написал в прокуратуру - нам директор сказал: "уходите из лицея без разговоров"
ушли
в другой школе уже сына в прошлом году ударил мальчик возле школы, мы написали написали директору - мальчика на пол года на домашнее обучение перевели потом они ушли в другу школу так как много жалоб было именно на него.
в общем который день читаю и не имею никакого мнения за кого я

0  0
21.11.2018 16:17
- гость -

Верните возможность наказывать таких "травильщиков". Один косяк- дополнительные занятия. Второй залет - полы в коридор мыть, снег на улице кидать. Ну а на третий, выгнать (из школы) без зазрения совести и нагоняя сверху. НО. Зарплата привязана к ученико/часу, приходится терпеть всяких отморозков, значит выгнать нельзя, Работать заставлять тоже нельзя, онижедети. Заранее ответ на крики по поводу "вы же педагоги, где ваша педагогика "...Макаренко педагог? Так этот педагог своих подопечных даже с наганом гонял и перевоспитывал физическим трудом в перемешку с ответственностью. Много вас яжматерей согласится на эти методы?

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21.11.2018 16:19
- гость -

Второй залет - полы в коридор мыть, снег на улице кидать. Ну а на третий, выгнать (из школы) без зазрения совести и нагоняя сверху.
это могло проканать в прошлом веке
мыть? да закидают тапками- не имеете право на эксплуатацию детского труда
выгнать? ни один орган не может по закону выгнать из МБОУ
яжматери растерзают

0  0
21.11.2018 16:20
- гость -

Упущение директора и учителей.

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21.11.2018 16:25
McSmall

То ли немец, то ли болгарин, то ли до..., но явно какой-то иностранец - не по нашему говорит ...

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21.11.2018 17:08
- гость -

В общем, все как всегда. Кому от выводов этой комиссии полегчает? Почему проверяют воспитательную работу в школе, а не в семьях этих учеников, которые занимались травлей? Почему до сих пор даже их фамилий не назвали?! А главное - фамилий "интеллигентных" родителей, воспитавших таких деток?
Ну накажут школу - и что?! Это быдло будет счастливо! - и найдет себе еще не одну жертву.
А министерство пока будет учителям брошюрки раздавать да курсы повышения квалификации организовывать! Ну и проверки, конечно - без них-то вообще никак!

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