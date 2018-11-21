Министерство науки и высшего образования РФ объявило итоги анализа результативности реализации программ развития опорных университетов в 2017-2018 гг. Опорный Алтайский государственный университет получит субсидию в размере 32 млн рублей на реализацию программы развития до конца 2018 года.

31 октября 2018 г. состоялось заседание Совета по реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, на котором были подведены итоги анализа результативности реализации программ развития опорных университетов. Официальное письмо с подтверждением за подписью директора департамента координации деятельности организаций высшего образования МНВО РФ Екатерины Геннадьевны Бабелюк пришло в АлтГУ 20 ноября. По итогам проведенного анализа Советом принято решение о разделении опорных университетов на 3 группы, отличающиеся объемом субсидии, выделяемой на реализацию их программ развития в 2018 году.

Отметим, что в 2018 г. опорный Алтайский государственный университет улучшил позицию на одно место по сравнению с 2017-м годом, заняв 11 место среди всех опорных вузов России по результатам общей оценки, и вошел во вторую группу с объемом финансирования в 2018 году в размере 32 млн рублей.

Как отметил врио ректора АлтГУ Сергей Николаевич Бочаров, "Результаты работы опорного Алтайского государственного университета оценены учредителем достаточно высоко. На фоне 33-х опорных университетов мы выглядим очень достойно, заняли 11-е место в общем рейтинге. Особо отмечен такой показатель опорного АлтГУ, как высокий уровень образования, что, кстати, подтвердили и итоги набора 2018 года: к нам поступили 25 победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников. Это лучший результат в Алтайском крае и 5-е место по СФО. Увеличилось и число зачисленных в опорный вуз обладателей стобалльных результатов ЕГЭ — 21 человек — абитуриентов, поступающих в вуз на основе договора на обучение с индустриальным партнером. Серьезно прибавили направления научно-исследовательской работы: значительно выросло число публикаций в Web of Science и Scopus. На качественно новый уровень была выведена работа по социокультурному развитию местных сообществ, включающая в себя элементы третьей миссии университета. Например, в 2018 году более 20 тысяч жителей региона приняли участие в мероприятиях АлтГУ!".

Следует отметить, что 10 опорных вузов, попавшие по итогам анализа результативности реализации программ развития опорных университетов в первую группу с размером субсидии 64 млн рублей, — это технические вузы, выполняющие заказы крупных госкорпораций. Вузы, попавшие в третью группу, получат по 8 млн рублей.