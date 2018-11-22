Как успеть купить квартиру, пока не выросли ставки по ипотеке

В начале 2019 года банки поднимут ставки по ипотеке, но еще есть время купить квартиру и платить за нее меньше, чем за арендованную.

В ноябре Центробанк сообщил, что в Алтайском крае продолжается рост объемов выданных ипотечных кредитов. За 9 месяцев 2018 года выдано на 65,6% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Банк России говорит о почти 18 тысячах заключённых ипотечных договоров.

Эксперты назвали этот показатель абсолютным рекордом за последние более чем 10 лет. Всё из-за выгодных условий по ипотеке: сейчас средняя ставка составляет около 10% годовых, также банки предлагают различные другие программы. Это значит, что квартиру в Барнауле в отдельных жилых комплексах можно купить в ипотеку с ежемесячным платежом менее 10 тысяч рублей. Так, в ЖК "Новый квартал" от строительной компании " Мой дом" доступны квартиры с платежом 9600 рублей в месяц*.

В ближайшее время условия станут менее выгодными. Центробанк, по мнению экспертов, может повысить ключевую ставку, а значит, неизбежно вырастут и ставки по ипотеке. О грядущем повышении уже заявили представители двух крупнейших российских государственных банков, работающих в Алтайском крае. Ожидается повышение ставки минимум на 1%.

Сейчас, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 40% жителей страны планируют улучшить жилищные условия. В том числе переехать из съёмной квартиры в собственную. Для Алтайского края эти данные особенно актуальны.

Всё потому, что в столице региона Барнауле снимать жильё крайне невыгодно, сообщает агентство ЦИАН в своём исследовании за 2018 год. В результатах говорится, что семья из двух человек тратит на аренду квартиры площадью 48 квадратных метров в среднем 55% от своего дохода. Такое жильё в среднем, по данным ЦИАНа, стоит 12,6 тысячи рублей. И за 2018 год аренда выросла в цене на 3%.

В рейтинге "выгодности" аренды жилья столица края заняла 25 место из 30 городов России с населением свыше 500 тысяч человек, где проводилось это исследование.

Таким образом, среднестатистическая семья, снимающая квартиру, тратит больше 12 тысяч в месяц на "чужое" жильё, в котором зачастую нельзя провести ремонт. Да и захочется ли вкладывать в не свою квартиру.

Получается, что 9600 рублей в месяц платежа по ипотеке при нынешних ставках в Барнауле говорят: выгоднее купить свою собственную квартиру, а не снимать. Причём на этих условиях можно заполучить действительно качественное и удобное жильё в центре города.

Жилой комплекс " Новый квартал" от строительной компании " Мой дом" располагается на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев. Это закрытая территория, организованная по принципу "Двор для людей — среда для жизни". Двор закрыт для парковки автомобилей — для этого предусмотрены парковочные места на многоярусной крытой парковке и по внешнему периметру комплекса.

В " Новом квартале" предлагаются 1-2 - 3-4 -комнатные квартиры разных планировок. Каждая из них разработана по законам эргономики и оптимальной организации пространства, из-за чего даже квартира в 25 "квадратов" может вместить больше, чем 30. Внутри — горизонтальная и вертикальная шумоизоляция, утеплённые лоджии.

Такие свойства делают жильё в "Новом квартале" достаточно выгодным. Особенно при том, что ежемесячный платёж по ипотеке — 9600 рублей. И вкладывать можно будет уже в собственную квартиру, а не в чужую.

В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Также у застройщика работает программа trade-in , по которой вы можете отдать свою старую квартиру в счёт оплаты новой.

Поэтому эксперты рекомендуют поторопиться с покупкой квартиры. Иначе условия станут менее выгодными. Повышение ипотечных ставок прогнозируется уже на начало 2019 года — то есть через 2-3 месяца.

ЖК "Новый квартал" располагается по адресу:

г. Барнаул,

ул. Челюскинцев, 80-в.

Разрешительная документация

Телефон отдела продаж: 533-991

* Указан примерный платеж за квартиру стоимостью 1 190 000 рублей по ипотечной программе банка ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000 от 08.07.2015 г. на срок 20 лет по ставке 9,7% годовых с первоначальным взносом 178 500 рублей.