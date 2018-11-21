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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих людей на пожаре в Тальменском районе Алтайского края.

Как сообщили в региональном управлении СКР, делопроизводство открыто по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, что пожар произошел 18 ноября на станции Озерки в одной из квартир жилого дома. После тушения в квартире с термическими ожогами были обнаружены тела мужчины и двух женщин.

"Предварительно установлено, что накануне хозяин дома, его сожительница и женщина, проживающая по соседству, распивали спиртное. После того, как они уснули, в помещении произошло возгорание", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины пожара назначена и проводится пожаро-техническая экспертиза.