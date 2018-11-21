Фото: rannovosti.ru

С 2015 года объем уплачиваемых налогов в РФ рос почти в два раза быстрее зарплат. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование "Финэкспертизы".

Аналитики изучили данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период. Больше всех за это время выросли транспортный, имущественный и земельный налоги.

По итогам 2015 года граждане РФ уплатили по ним 176,24 миллиарда рублей, по итогам 2016-го — 180,67 миллиарда, а в прошлом году — 225,18 миллиарда.

За три года объем собранных налогов увеличился на 28%. Больше всего за это время поднялся налог на имущество — на 72%. Земельный налог вырос на 25,4%, а транспортный — на 16%.

При этом, согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата за три года (с 2015 по 2017 год) выросла лишь на 15%, до 39,17 тысячи рублей.

В следующем году также ожидается рост налоговой нагрузки из-за повышения ставки НДС с 18% до 20%. Согласно расчетам аналитиков, это спровоцирует дополнительный рост инфляции на 1% и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения.