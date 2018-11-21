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Паразитологи выяснили, что каждая пятая прогулка с собакой заканчивается тем, что она приносит в дом яйца паразитических червей-токсокар, которые представляют опасность для здоровья глаз и других органов человека. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Veterinary Parasitology.

"Наше исследование показывает, что яйца паразитов могут переноситься с зараженной почвы в жилые помещения на лапах животных и подошвах обуви. Даже здоровые, не зараженные паразитами животные могут принимать участие в распространении червей и быть фактором риска для заражения человека токсокарозом", — цитирует агентство слова Александра Хрусталева из ВНИИ паразитологии животных в Москве.

Люди с древнейших времен хорошо понимали, какую опасность несут паразитические черви, и активно пытались с ними бороться. Ученые полагают, что антипаразитические отвары и снадобья могли варить даже неандертальцы, а первые врачи и мыслители времен античности, включая Гиппократа, оставили обширные описания паразитов и методы борьбы с ними.

Кроме классических паразитов, вроде глистов, бычьего и свиного цепней, людей поражают и другие, менее заметные. Среди таковых числятся токсокары (Toxocara canis), черви-нематоды, проникающие в легкие и печень человека и вызывающие там хронические воспаления.

Чаще всего токсокарозом болеют дети в младшем дошкольном возрасте, которые контактируют с домашними питомцами или бродячими собаками и кошками. Даже в развитых государствах такую "инфекцию" переносят около 14% детсадовцев и школьников, а в странах третьего мира эти черви распространены повсеместно.

Хрусталев с коллегами раскрыл один из главных источников заражения этим паразитом в РФ, изучая то, как часто яйца этих нематод встречаются на подошвах ног и ботинок владельцев собак, лап их питомцев, а также людей, которые не имеют домашних животных.

Как оказалось, различия между ними были очень существенными — яйца токсокар встречались на подошвах каждого десятого владельца собаки или лапах каждого пятого питомца и отсутствовали на ботинках всех участников эксперимента, не имевших собак.

Несмотря на небольшое число яиц в каждой такой партии, они, по словам ученых, могут накапливаться в организме, вызывая системные проблемы в его работе, или вызывать тяжелые воспаления глаз, если личинки проникают внутрь органов зрения.

С чем связаны эти различия, ученые пока не знают, но считают, что собаководы чаще гуляют по "зараженной" почве по сравнению с другими людьми.

"Перенос яиц токсокар из почвы на лапах собак и обуви человека — реальный фактор передачи токсокароза, который необходимо принимать во внимание при оценке рисков заражения. Это основание предполагать, что для собак заражение "через лапы" — один из наиболее вероятных путей передачи токсокароза. Для подтверждения этого нам необходимы более детальные исследования", — заключил специалист.