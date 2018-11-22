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Некоторые перевозчики в Барнауле идут на нарушения, кондукторы не обслуживают с помощью специального электронного терминала тех пассажиров, которые рассчитываются наличными деньгами, и продолжают выдавать пассажирам билеты старого образца. На днях об этом в том числе упомянули несколько депутатов барнаульской Гордумы, которые обвинили перевозчиков в "черных" схемах. Однако Amic.ru узнал у ряда перевозчиков, что многие просто экономят на бумаге.

В последнее время многие барнаульцы стали отмечать, что некоторые кондукторы используют валидатор только для тех, кто имеет электронный проездной. При этом пассажирам с "наличкой" они выдают билеты старого образца и не отбивают чек через терминал.

Как пояснил один из представителей перевозчиков, на такие меры они пошли не из-за хорошей жизни. В последние месяцы они работают в убыток из-за роста цены на ГСМ. При этом барнаульские власти не готовы поднимать тариф хотя бы на один-два рубля. При себестоимости проезда на автобусах в 35 рублей, на троллейбусах и трамваях в 29 рублей — тариф не менялся уже два года. На фоне этих проблем мэрия планировала поднять аренду валидаторов для автобусов в 2019 году сразу в пять раз: с 250 рублей до 1 тысячи. После возмущений транспортников — от этой идеи отказались.

Некоторые перевозчики просто не могут позволить себе купить специальные рулонные ленты для валидаторов. На оснащение ими автопарка в среднем необходимо от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. На обычные рулонные билеты — всего 10 тысяч. В итоге приходится экономить. Для некоторых приходится выбирать — либо выдать зарплаты сотрудникам, либо — купить бумагу. Также часть перевозчиков объясняет барнаульцам, почему не пробивают через специальный валидатор тем, что кондуктор не успевает это делать в час-пик. Некоторые аппараты также постоянно ломаются. По договору же с мэрией Барнаула с каждой оплаты персональной транспортной картой перевозчик обязан заплатить транзакцию в размере 4,6%. Фактически это один рубль с каждого пассажира, который идет недавно образованному МУП "Центротранс". Один из перевозчиков утверждает, что именно поэтому в администрации города пропагандируют переход на электронные карты — чтобы иметь как можно больше прибыли. Транзакция же с оплаты проезда картой кондуктора — не осуществляется.

В прошлом году начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Алина Щербина уже сообщала Amic.ru, что некоторые перевозчики не соблюдают договор и не используют валидаторы.

"Весь общественный транспорт, который возит льготную категорию граждан, оснащен терминалами, которые должны работать. Если терминал не работает — перевозчик не имеет права выпускать этот автобус на линию. Это прописано у нас в контрактах, поэтому если у человека есть электронная карта, он может спокойно рассчитывать на то, чтобы подойти к кондуктору и оплатить проезд. Да, такое на самом деле есть, кондукторы используют билеты старого образца. Это нарушение муниципального правового акта. В нем четко пояснено, что перевозчик должен обязательно провести регистрацию поездки. Это необходимая информация для учета пассажиропотока", — сказала представитель городской мэрии.

Выход из этой ситуации — внедрение оплаты проезда картой "Сбербанка". Этот проект уже давно работает в Бийске, но в Барнауле, несмотря на обещание властей, данная система не была введена в 2018 году.