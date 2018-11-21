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Ветеран Великой Отечественной войны в Барнауле добился через суд выплаты ему компенсации у водителя, который допустил на него наезд.

Как сообщили в краевой прокуратуре, ДТП произошло 16 марта этого года около 17:10 в Бийске на улице Ленина.

"Водитель автомобиля "Рено" допустил наезд на пешехода, переходящего улицу Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате здоровью ветерана был причинен вред средней тяжести", — уточняют в надзорном ведомстве.

Октябрьский районный суд Барнаула удовлетворил исковые требования ветерана в полном объеме.