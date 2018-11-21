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Двоих бизнесменов из Шебалинского района Республики Алтай привлекли к административной ответственности за торговлю просроченной продукцией, сообщили в региональной прокуратуре.
Поводом для обращения в суд послужила проверка, которая выявила, что владельцы двух магазинов в Шебалино предлагали к реализации продукты питания с истекшим сроком годности.
В частности, просроченными оказались рыбная и молочная продукция.
В данный момент виновные лица привлечены к административной ответственности.
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