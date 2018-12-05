Огонь, кокс и медные трубы: экскурсия по алтайскому заводу-гиганту

В ноябре студенты химического факультета Алтайского госуниверситета побывали на экскурсии на одном из крупнейших заводов региона "Алтай-Коксе". Ребятам показали заводской музей. Посмотрели студенты и настоящее производство: выдачу кокса на коксовой батарее, тушение кокса сухим и мокрым способом. Также ребята познакомились с работой отдела технического контроля, который занимается оценкой качества продукции и поступающего сырья.
Группа была впечатлена увиденным. Отметим, что такие экскурсии проводятся на заводе регулярно.
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