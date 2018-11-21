Фото: mk.mosreg.ru

На Зарайской стоянке в Московской области археологи обнаружили жилище первобытного человека, а также череп мамонта, в котором был спрятан клад. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт подмосковного Минкультуры.

Руководитель археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Лев рассказал, что клад представляет собой кремниевые изделия и заготовки для орудий.

Кроме того, ученые обнаружили останки жилища первобытного человека, а также кости, зубы и бивни мамонта. Помимо этого, они раскопали очаг, заполненный пережженными костями животных, и нашли на всей площади раскопок пятна угля и красной краски, которые маркируют уровень поверхности, где жили древние люди. В последний день исследований удалось обнаружить листовидный бифасиальный наконечник — это первая подобная находка на Зарайской стоянке.

Зарайская стоянка считается памятником мирового значения эпохи верхнего палеолита и древнейшим местом обитания людей в Подмосковье. Археологи нашли ее в 2016 году.