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Плюсовые температуры вернутся в Алтайский край в четверг, 22 ноября — вместе с этим в регионе ожидаются осадки.
"На большей части территории снег, временами мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
Дневные температуры составят -3...+2 градуса. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.
В Барнауле временами снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет около 0. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.
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